Os casos de coronavírus dobraram no Paraná na última semana, entre os dias 18 e 24 de maio, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Entre os dias 11 e 17 de maio, a secretaria registrou 450 casos em todo o estado. No entanto, na semana seguinte, entre os dias 18 e 24 de maio, o Paraná contabilizou 928 novos casos de covid-19.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Coronavírus perto de você? Plataforma mostra onde há casos em Curitiba

Mesmo com o aumento de 106% em apenas uma semana, o estado ainda é o que possui a menor incidência da doença no país a cada 100 mil habitantes. A taxa registrada no Paraná é de 29,1, longe do índice nacional, que é de 178,4. Com relação a mortalidade, o Paraná possui o 4º menor índice por 100 mil habitantes entre os estados, com tava de 1.4, enquanto o Brasil registra 11,2.

Com a evolução crescente no número de casos, o governo do Paraná reforça a necessidade da população de seguir o isolamento social, principalmente da população de risco, para evitar a disseminação do novo coronavírus. O uso de máscaras e a correta higienização das mãos também são necessárias para controlar a doença.

No Paraná, a curva de contágio ainda é ascendente. E a estimativa do governo é de que a testagem em massa que vem sendo realizado nos últimos dias, com novos laboratórios credenciados, pode aumentar ainda mais o registro de pessoas infectadas nas próximas semanas.

Evolução regular

publicidade

De acordo com o Ministério da Saúde, o Paraná é o 21º em número de casos, mesmo sendo um dos estados mais populosos. Na região Sul, Rio Grande do Sul tem 6.410 infectados e Santa Catarina tem 6,696. O Paraná registra a metade dos casos dos seus estados vizinhos, 3.331 confirmações positivas até o dia 25 de maio.

As infecções no estado registraram um salto na última semana, mas o número de óbitos mantém uma trajetória regular em todo o Paraná. Na última semana, encerrada no dia 24 de maio, foram registradas 29 mortes. Na semana anterior, de 11 a 17 de maio, foram 15 mortes recorrentes do novo coronavírus.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?