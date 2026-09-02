Novo viaduto do Contorno Norte de Curitiba passa a operar nesta quarta-feira

O viaduto construído no km 7+800 da PR-418, o Contorno Norte de Curitiba, será liberado ao tráfego nesta quarta-feira (2). A data inicial estava marcada para esta terça (1º), mas precisou ser adiada em razão das condições climáticas, que impediram a conclusão dos serviços de sinalização no trecho, no cruzamento com a Rua Newton Laporte e a Avenida Dr. Eugenio Bertolli.

Com a nova estrutura em operação, os deslocamentos no cruzamento passam a ser organizados de forma mais segura e eficiente, contribuindo para melhorar a fluidez em um dos principais pontos afetados pela duplicação da rodovia.

Segundo a engenheira civil da Via Araucária, Caroline Aparecida da Rocha Sanders, a obra exigiu planejamento detalhado para ser executada sem interromper a operação da PR-418. “Existe uma grande complexidade por trás de cada etapa construtiva”, afirma, destacando que a estrutura reúne soluções de engenharia relacionadas a fundações, drenagem e dispositivos de segurança, como barreiras e guarda-corpos.

A liberação do viaduto também altera a configuração do trecho. A alça de retorno localizada no km 6+900, na altura da Avenida Francisco Gulin, será interditada para permitir a continuidade das obras de um novo viaduto previsto para o local. Os motoristas deverão seguir a rota alternativa indicada pela sinalização na região.

Veículos com mais de 12 metros de comprimento deverão utilizar o retorno localizado no km 14+360 da rodovia, também sinalizado ao longo do trecho.

A entrega é mais uma etapa do projeto de duplicação da PR-418, que segue em execução pelas equipes da Via Araucária. Durante o período de adaptação à nova configuração, a concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização, reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao circular pelo trecho.