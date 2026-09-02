Estradas do Paraná hoje: BR-277 e PR-466 têm bloqueios e desvios para obras

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram nesta quarta-feira (2) diferentes intervenções que exigem atenção dos motoristas. Obras de drenagem, manutenção, limpeza e construção de viaduto provocam bloqueios, desvios e operações no sistema “Pare e Siga” em trechos do estado.

Confira os principais pontos de atenção nas estradas nesta quarta-feira:

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (São José dos Pinhais / Curitiba)

A BR-277 tem uma interdição temporária na alça de acesso para a Rua Niterói, na altura do km 81, no sentido Curitiba, na região do Cajuru.

O bloqueio ocorre devido a obras de drenagem para a implantação de faixas adicionais. Motoristas devem ficar atentos à sinalização e às alterações temporárias no fluxo.

A concessionária responsável pelo trecho também já emitiu um alerta para o aumento do movimento previsto a partir desta sexta-feira (4), em razão do feriado da Independência.

BR-376 (Maringá e Mandaguari)

Na BR-376, trechos entre Maringá e Mandaguari passam por intervenções de manutenção de drenagem.

Há interdições parciais na Faixa 1, entre os quilômetros 107 e 207, além de bloqueios nos acostamentos dos km 33 e 34 para serviços de limpeza.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-466 (Guarapuava / Palmeirinha)

Um novo desvio total de tráfego entrou em operação nesta quarta-feira (2) no km 247 da PR-466.

O fluxo nos dois sentidos foi transferido para uma variante lateral. A mudança ocorre devido à demolição e ao rebaixamento da pista antiga para a construção de um novo viaduto.

PR-506 (Região de Iporã)

A PR-506 opera no sistema “Pare e Siga” entre os quilômetros 506 e 509.

No trecho, são realizados serviços de implantação e remoção de tachas refletivas. As intervenções podem provocar retenções pontuais durante a execução dos trabalhos.

PR-323 (Ibiporã)

Na PR-323, em Ibiporã, há bloqueio parcial da Faixa 2, entre os quilômetros 0 e 2.

A restrição ocorre devido a serviços de arborização e manutenção das margens da rodovia. Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização instalada no trecho.