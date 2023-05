A Linha Verde, corredor viário que liga Curitiba de Norte a Sul, teve mais uma etapa liberada ao trânsito neste sábado. Após pavimentação, o trecho próximo ao Max Atacadista, sentido sul, já pode ser acessado pelos motoristas na região do Bairro Alto/Atuba/Bacacheri.

+ Veja também: Comandante-geral da PM pede fiscalização de todas as viaturas

O trabalho faz parte do chamado Lote 4.1 da linha verde norte, considerado um dos mais complexos do trecho da Linha Verde. Os primeiros passos foram realizados com a terraplanagem e pavimentação, mas ainda faltam obras complementares, como paisagismo, sinalização viária, relocação de postes de energia, semaforização e acessibilidade.

Outro trecho liberado nesta semana segundo a Prefeitura de Curitiba, foi o estreitamento da pista da rodovia, sentido Pinheirinho, em frente à loja Balaroti.

Lotes concluídos

Os lotes 3.1 da Linha Verde Norte (do Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral até as proximidades do Hospital Vita, numa extensão aproximada de 2,46 km) e o 3.2, numa extensão de 2,8 km que inclui a trincheira que liga a Rua Fúlvio José Alice, no Bairro Alto, à Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri foram finalizados.

Com as duas entregas, 85% do eixo da Linha Verde que serve ao transporte coletivo foram concluídos. Para o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, a entrega de 100% ao transporte coletivo deve ocorrer até o segundo semestre de 2024.

+ Leia mais: Governo quer baratear carros de até R$ 120 mil

“O conjunto das obras do lote 4.1 é indiscutivelmente o mais complexo de todo o projeto, mas as obras agora avançam de forma significativa. Estamos confiantes de que, até o segundo semestre de 2024, entregaremos um corredor de transporte coletivo moderno, conectado e uma infraestrutura de qualidade que impulsionará o desenvolvimento da nossa cidade”, disse Rodrigues.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!