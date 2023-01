Foi oficializado o início da construção do Terminal de Ônibus Metropolitano de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A construção foi autorizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que assinou a ordem de serviço nesta segunda-feira (09).

Com investimento de R$ 21,3 milhões, o futuro terminal será três vezes maior que o atual, que atende hoje cerca de 25 mil pessoas por dia. A nova estrutura acompanha o crescimento populacional da cidade, que ganhou 64 mil novos habitantes nos últimos 12 anos.

O novo terminal será construído na Avenida Rui Barbosa, no cruzamento com a Rua Anneliese Gellert Krigsner, no bairro Iná. Ele ficará a um quilômetro do atual Terminal Afonso Pena, que será desativado para melhorar a fluidez da avenida. O projeto contempla área total de 18.389,57 metros quadrados e área construída de 5.979,12 metros quadrados. O prazo de execução da obra é de 18 meses.

A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, explicou que o terreno foi adquirido em 2006 pela prefeitura, mas só agora a obra sai do papel. “Será um grande avanço para a cidade, que vai ampliar de 12 para 26 plataformas de ônibus, proporcionando mais linhas, mais comodidade e serviços para a população, além de fazer uma melhor integração com a Região Metropolitana”, disse.

Como vai ficar o terminal

O espaço contará com 26 plataformas para embarque e desembarque de ônibus, além de 16 lojas e outros espaços de convivência, como academia ao ar livre, parque infantil, estacionamento e bicicletário. Serão três pontos de acesso para veículos do transporte coletivo, sendo dois na Rua Annelise Gellert Krigsner e um na Avenida Rui Barbosa.

A nova estrutura vai melhorar o arranjo das linhas, evitando sobreposições nos atendimentos para distribuir de forma eficiente as viagens. Do local, vão partir ônibus que fazem conexão com os terminais Boqueirão, em Curitiba, Pinhais e Piraquara, além da ligação com o Centro da Capital através do Terminal Guadalupe. Também haverá melhorias na oferta das ligações alimentadoras dos bairros de São José dos Pinhais.

O projeto foi licitado pela antiga Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), que deu lugar à Amep, a qual será responsável pelo acompanhamento da obra.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, explicou que o projeto faz parte de uma série de melhorias no transporte metropolitano, que inclui também a construção do Terminal de Piraquara. “O novo terminal de São José dos Pinhais é uma reivindicação de anos, porque o antigo equipamento não comporta mais a demanda de passageiros e as novas conexões de integração que estamos promovendo”, afirmou.

