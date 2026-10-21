Novo supermercado tem 587 câmeras com IA e 817 prateleiras com sensores

Um mercado com 587 câmeras e 817 prateleiras sensorizadas. É essa a estrutura tecnológica por trás da nova geração do Muffato Go, inaugurada nesta quarta-feira (21), no Centro Cívico, em Curitiba. Desenvolvida para permitir compras sem caixas convencionais, a loja combina inteligência artificial, visão computacional e sensores para identificar os produtos escolhidos pelo consumidor e montar automaticamente a cesta de compras.

A unidade fica na Avenida Cândido de Abreu, em frente ao Shopping Mueller. Ela representa uma evolução do modelo autônomo lançado pelo Grupo Muffato em Curitiba em 2022. A antiga Muffato Go, aberta na Avenida República Argentina, fechou as portas e deu lugar a uma nova geração de mercado autônomo, mais tecnológico e preciso.

A principal proposta continua sendo resumida no conceito da marca: “Entrou, pegou e foi”. Mas a nova estrutura traz mudanças importantes, inclusive na forma de pagamento e na oferta de produtos que exigem pesagem, como os de padaria e os setores de frutas, legumes e verduras.

Segundo o grupo, a nova loja conta com 587 câmeras de resolução 4K, contra 470 na primeira versão da tecnologia, além de 817 prateleiras sensorizadas e mais de 70 controladores responsáveis pela comunicação com os sensores. O conjunto amplia a capacidade de captura de informações e processamento das imagens utilizadas para acompanhar as interações dos consumidores com os produtos.

“ Nós temos essa característica de inovar e de ousar para construir um varejo cada vez mais eficiente. E a nova geração da MGO chega para isso: através da tecnologia, elevar a experiência de compras”, afirma Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato.

Como funciona a compra sem caixa

Na prática, o consumidor entra na loja, escolhe os produtos e segue para a saída. Câmeras, sensores e sistemas de inteligência artificial identificam os itens retirados das prateleiras e registram as escolhas em uma cesta virtual. Se o cliente desistir de um produto e devolvê-lo ao lugar correto, o sistema ajusta a compra.

A diferença em relação aos caixas de autoatendimento tradicionais é que não é necessário passar cada mercadoria por um leitor de código de barras. Ao terminar, o consumidor pode concluir o pagamento pelo aplicativo do Super Muffato ou utilizar os totens instalados na saída, com opções de Pix e cartões de crédito e débito. O sistema recupera a cesta já identificada durante a compra, apresenta o valor final e, após a confirmação do pagamento, emite um QR Code para liberar a saída.

Uma das novidades está na padaria, que trabalha com produtos vendidos por peso. Uma balança inteligente integrada à inteligência artificial identifica a operação e adiciona o item à cesta virtual, sem exigir que o cliente imprima etiquetas ou registre códigos de barras. O mesmo princípio é aplicado ao setor de frutas, legumes e verduras.

A tecnologia foi desenvolvida pela portuguesa Sensei, especializada em automação do varejo, com participação das empresas Promarket, responsável pelas gôndolas e pelo mobiliário, e Plotter Racks, especializada em refrigeração comercial e industrial.

Novo Muffato Go fica no Centro Cívico, em Curitiba, e deve atender quem precisa de compras rápidas na região (Crédito: Samuel Berger) Novo Muffato Go tem quase 587 câmeras e 817 prateleiras sensorizadas. (Crédito: Samuel Berger) Everson Muffato, durante a inauguração do Muffato Go, no Centro Cívico, em Curitiba. (Crédito: Samuel Berger) Novo Muffato Go tem quase 587 câmeras e 817 prateleiras sensorizadas. (Crédito: Samuel Berger) Novo Muffato Go ficaa no Centro Cívico, em Curitiba, em frente ao Shopping Mueller. (Crédito: Samuel Berger)

Tecnologia também ajuda a administrar a loja

A estrutura não serve apenas para automatizar o pagamento. De acordo com o Grupo Muffato, os sistemas também monitoram a disponibilidade dos produtos e podem alertar a equipe quando algum item está acabando nas prateleiras. Os dados gerados pelas interações ajudam a compreender o comportamento de compra, orientar o planejamento de estoques e apoiar decisões sobre a disposição dos produtos.

A mesma base tecnológica poderá ser usada futuramente para otimizar a separação de pedidos do comércio eletrônico, aproximando a operação autônoma das atividades digitais do varejo.

Para Everton Muffato, diretor do grupo, a nova unidade também representa um avanço na integração dos canais de venda. “A nova MGO consolida o Grupo Muffato como driver da evolução do varejo e uma empresa omnichannel 360, atendendo os diversos canais de venda: físico, digital e autônomo”, afirma.

A loja funciona das 8h às 23h, na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. A proposta é atender especialmente quem circula pela região e procura uma alternativa rápida para compras do dia a dia.