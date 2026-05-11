Trânsito

Novo sinaleiro entra em operação no Jardim Social

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 11/05/26 11h57
Novo sinaleiro no Jardim Social. Foto: Google Maps

Um novo sinaleiro/semáforo entrou em operação nesta segunda-feira (11/5) no cruzamento das ruas Fagundes Varela e Anita Ribas, no bairro Jardim Social. O equipamento foi instalado após estudos técnicos da Superintendência de Trânsito para melhorar a segurança viária, facilitar a travessia de pedestres e organizar o fluxo de veículos na região.

Agentes de trânsito estão no local para orientar motoristas e pedestres durante o período de adaptação ao novo equipamento. O cruzamento também recebeu reforço nas sinalizações horizontal, pintada no asfalto, e vertical, com placas indicativas.

Motoristas que utilizam eixos estruturais devem estar atentos a bloqueios parciais e desvios de linhas de ônibus, especialmente no Terminal Portão e em ruas que compõem o trajeto de provas de concursos, que geram reforços e alterações no transporte coletivo. Veja mais sobre o trânsito da cidade nesta segunda-feira,

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