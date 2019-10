Instalado no início do mês, começa a funcionar, nesta quarta-feira (16), o novo semáforo do cruzamento da Avenida Toaldo Túlio com a Rua José Risseto, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Os trabalhos técnicos da Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) iniciam às 10h. Agentes da Setran vão orientar o trânsito no primeiro dia de funcionamento do equipamento.

+Leia também: Claudia Silvano, do Procon, vai receber título de cidadã honorária de Curitiba

Desde o começo do mês, quando foi instalado, o semáforo estava na função piscante (em alerta), procedimento padrão que antecede a ligação definitiva para que o motorista que utiliza rotineiramente o caminho se acostume com a novidade.

De acordo com a prefeitura, a alteração no trânsito era uma reivindicação popular eleita em 2018, nas consultas públicas do programa Fala Curitiba, como a primeira de cinco principais demandas da região.