Personalidade bastante conhecida em Curitiba – e em todo o Paraná -, a diretora do Procon-PR e colunista da Tribuna do Paraná, Claudia Silvano, vai passar a ser mais do que isso em breve. A advogada, que comanda a instituição desde 2011, vai receber o título de cidadã honorária da capital, conforme projeto de lei aprovado nesta terça-feira (15), na Câmara Municipal de Curitiba.

“Esse é o mais alto reconhecimento que a cidade pode oferece a alguém por seus serviços prestados e representa o carinho dos curitibanos”, afirmou Professor Euler (PSD), autor da iniciativa. O vereador destacou que Cláudia tem sido mantida na direção do Procon em vários governos, o que confirma sua competência na defesa dos direitos dos consumidores, “não só os de Curitiba, mas de todo o Paraná”.

A própria Claudia acompanhou a sessão desta terça-feira, quando o projeto foi aprovado. Agora, o texto segue para sanção do prefeito Rafael Greca (PMN) e a entrega será feita em sessão solene que ainda será agendada.