Novo saque do FGTS: alívio e frustração entre curitibanos

A partir desta quinta-feira (06), trabalhadores curitibanos começam a receber os valores retidos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referentes ao saque-aniversário. A medida, que beneficia cerca de 12 milhões de brasileiros, incluindo milhares de moradores da capital paranaense, está gerando reações diversas entre os beneficiários.

Em uma rápida enquete realizada nas agências da Caixa Econômica Federal no Centro de Curitiba, foi constatado que muitos trabalhadores planejam usar o dinheiro para quitar dívidas e pagar contas atrasadas.

João Silva, motorista de aplicativo, comentou: “Esse dinheiro caiu como uma luva. Vou poder colocar as contas em dia e respirar um pouco mais aliviado”.

No entanto, nem todos estão satisfeitos com os valores liberados. Ana Oliveira, vendedora, expressou sua frustração. “Esperava receber mais. O valor que entrou na minha conta mal dá para cobrir as despesas básicas do mês”, contou.

A liberação dos valores retidos beneficia trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa. O montante total a ser liberado pela Caixa chega a R$ 12 bilhões.

Para os curitibanos que desejam verificar se têm direito ao saque, a Caixa disponibilizou canais de consulta:

– Telefone: 0800 726 0207 (opção “FGTS”)

– Aplicativo FGTS (opção “Informações Úteis”)

– Agências da Caixa

É importante ressaltar que nem todas as situações de demissão dão direito ao saque. Casos de demissão por justa causa, por exemplo, não estão incluídos na medida.

A liberação desses recursos pode trazer um alívio temporário para muitas famílias curitibanas, especialmente em um momento de recuperação econômica. No entanto, especialistas recomendam cautela no uso do dinheiro.

O economista Carlos Martins, da Universidade Federal do Paraná, aconselha os trabalhadores. “É importante que os trabalhadores priorizem o pagamento de dívidas com juros altos e, se possível, guardem uma parte para emergências futuras”, disse.

À medida que os saques começam a ser realizados, a expectativa é de um aumento no movimento nas agências bancárias da cidade. A Caixa reforça que não é necessário correr às agências, pois o dinheiro ficará disponível para saque.