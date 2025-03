IRPF 2025: Receita Federal anuncia os prazos para entrega

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Receita Federal anunciou o período para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 (IRPF). Os contribuintes terão de 15 de março a 31 de maio para enviar suas informações ao fisco, seguindo o cronograma estabelecido.

Especialistas alertam para a importância da organização antecipada. Reunir documentos com antecedência é a chave para evitar dores de cabeça e o temido risco de cair na malha fina.

+ Leia mais Vídeo mostra suspeito de matar jornalista saindo da casa da vítima em Curitiba

O Dr. Jorge Coutinho, expert em direito tributário da JPA Advogados e Associados, enfatiza a relevância de ficar atento aos prazos e à precisão das informações. “Muitos contribuintes deixam a declaração para a última hora, o que pode resultar em erros ou na falta de documentos essenciais. O ideal é reunir os comprovantes de renda e despesas dedutíveis com antecedência e, se necessário, contar com a assessoria de um profissional especializado para garantir que todas as informações estejam corretas”, comenta.

Quem precisa declarar? Todos aqueles com rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido pela Receita. Também entram nessa lista os que tiveram ganhos de capital, operações em bolsa de valores ou receberam rendimentos isentos e não tributáveis acima do valor estipulado.

Para uma declaração sem sustos, separe já:

– Informe de rendimentos de todas as fontes pagadoras

– Comprovantes de despesas médicas e odontológicas

– Recibos de educação (escolas, faculdades e cursos técnicos)

– Comprovantes de contribuições previdenciárias e privadas

– Recibos de aluguéis pagos ou recebidos

– Documentos de bens adquiridos ou vendidos no ano-base

– Comprovantes de doações dedutíveis

– Extratos bancários e de investimentos, incluindo operações na bolsa

A dica de ouro dos especialistas? Revise tudo antes de enviar! Confira cada detalhe para evitar inconsistências e garantir uma prestação de contas impecável.

Quer saber mais? Acesse o portal da Receita Federal e fique por dentro de todas as novidades sobre o IRPF 2025.