Novo Programa Casa Curitibana promete subsídios de até R$ 90 mil

Na próxima segunda-feira (28), o prefeito Eduardo Pimentel vai assinar a criação do Programa Casa Curitibana, uma iniciativa que promete dar aquela forcinha que muita gente precisa para finalmente conquistar o imóvel próprio.

O grande desafio para quem está na fila da Cohab sempre foi juntar dinheiro para a entrada do financiamento, né? Pois é justamente aí que o programa vai atuar. Famílias com renda de até 4 salários mínimos poderão receber até R$ 90 mil em benefícios para ajudar a custear esse valor inicial.

O benefício não vem sozinho: ele pode ser somado a outros programas estaduais e federais. Em alguns casos, isso pode até mesmo zerar completamente o valor da entrada.

A assinatura do programa acontece com a presença do governador Ratinho Junior, que também vai firmar um termo de cooperação técnica com a prefeitura. A ideia é unir forças entre estado e município para aumentar a oferta de moradias populares na capital paranaense.

Todos os detalhes do programa serão apresentados nesta próxima segunda-feira (28), pela Prefeitura de Curitiba.