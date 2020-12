O novo milionário sorteado pelo programa Nota Paraná nesta quinta-feira (10) é de Colombo, na região metropolitana de Curitiba (RMC). Além do grande prêmio de R$ 1 milhão, foram sorteados dois prêmios de R$ 200 mil cada, que saíram para Curitiba e Manoel Ribas. Também foram liberados R$ 20,9 milhões em créditos para os consumidores.

publicidade

Além desses, foram sorteados 100 prêmios de R$ 10 mil e mais 40 mil prêmios de R$ 10,00. Ainda nesta semana, os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas correntes cadastradas.

LEIA TAMBÉM – Mega-Sena pode pagar 34 milhões nesta quinta-feira; veja como apostar pela internet

No total, foram sorteados R$ 5 milhões – R$ 2,8 milhões para cidadãos que colocaram o CPF na nota fiscal e R$ 2,2 milhões para instituições da sociedade civil sem fins lucrativos cadastradas no programa.

No caso das instituições, foram 10 prêmios de R$ 20 mil e outros 20 mil prêmios de R$ 100,00.

Créditos das compras de setembro

publicidade

Também nesta quinta-feira, o Nota Paraná libera os créditos gerados pelas compras feitas no mês de setembro. Serão pagos R$ 20,9 milhões em créditos. Do montante, R$ 18,9 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 1,9 milhão para organizações sociais cadastradas.

Instrumento de educação fiscal e cidadania, o Programa Nota Paraná atingiu em novembro deste ano a marca histórica de R$ 2 bilhões em recursos devolvidos aos participantes cadastrados.

Para se cadastrar e participar dos sorteios é só acessar o site (http://www.notaparana.pr.gov.br), clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço de e-mail para criação da senha pessoal.

Confira as 10 instituições sorteadas com o prêmio de R$ 20 mil

1º Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione, de Curitiba

2º Associação Iniciativa Cultural, de Curitiba

3º Casa Lar – Menino Jesus, de Ibaiti

4º Associação Silva Taekwondo, de Pato Branco

5º Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de Adolescentes – Amaras / Recanto Mundo Jovem, de Maringá

6º Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr Raul Carneiro, de Curitiba

7º Liga das Damas de Caridade, de Jandaia do Sul

8º Amas Associação Menonita de Assistência Social, de Curitiba

9º Santa Casa de Paranavaí

10º Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – Apae, de Medianeira