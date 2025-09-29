Novo hospital na RMC será inaugurado após investimento milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em plena comemoração dos 78 anos de emancipação política, Rio Branco do Sul receberá um presente histórico para a saúde pública regional. O novo Hospital e Maternidade Municipal abre as portas após investimentos superiores a R$ 22 milhões, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura e recursos de emendas parlamentares.

A estrutura é algo impressionante para os padrões regionais. O antigo prédio, que contava com apenas 1,6 mil m², praticamente dobrou de tamanho, alcançando agora mais de 3 mil m² de área construída, com instalações modernas, acessíveis e seguras para a população.

Com a nova estrutura, o hospital se torna referência para todo o Vale do Ribeira, beneficiando uma população estimada em mais de 100 mil habitantes, que agora não precisarão mais se deslocar para centros maiores em busca de atendimento médico.

Entre os destaques da unidade está o pronto-atendimento 24 horas, um centro cirúrgico equipado para procedimentos de baixa e média complexidade, 37 leitos distribuídos entre clínica médica, pediatria, maternidade e urgência, além de serviços de exames de imagem e diagnóstico.

A reabertura da Maternidade Municipal, fechada há quase duas décadas, é algo especial para a região. Totalmente reestruturada, conta agora com alas específicas de pré-parto, parto e pós-parto, além de alojamento conjunto para mãe e bebê.

A administração do complexo hospitalar ficará a cargo do Centro Integrado em Saúde (CIS), que garantirá atendimento integral em urgência, maternidade de risco habitual, cirurgias eletivas e apoio diagnóstico para toda a população da região.

