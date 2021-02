Começou a funcionar nesta quarta-feira (3) um novo estacionamento público regulamentado, anexo ao Jardim Botânico, um dos principais pontos turísticos de Curitiba.

A área de 9,1 mil metros quadrados tem entrada pelo cruzamento da Linha Verde com a BR-277, com acesso ao Botânico pelo bosque. As vagas são regulamentadas para uso por até duas horas, com créditos de EstaR. O estacionamento comporta 225 veículos de passeio e sete ônibus de turismo, com horário de funcionamento das 6h às 20h. Nos primeiros dias, a Secretaria de Trânsito (Setran) fará apenas orientação aos motoristas. A cobrança pelas vagas começará na próxima segunda-feira (8).

Futuramente a área, comprada no ano passado pelo município, deverá abrigar o novo Museu de História Natural de Curitiba, que tem projeto ainda em andamento. O novo estacionamento, segundo o prefeito Rafael Greca, é parte das ações visando a retomada econômica e do turismo no pós-pandemia. O antigo estacionamento, no lado oposto do parque, com 60 vagas, continua funcionando sem necessidade do uso de créditos de EstaR.

