Novo dono de supermercado que fechou em Curitiba faz leilão de móveis

O Super Muffato, quinta maior rede de mercados do país, leiloa o maquinário de três unidades do antigo Nacional, localizadas em Curitiba, com preços até 80% menores do que o valor de mercado. São equipamentos das unidades do Jardim das Américas, Marechal Deodoro e Comendador Araújo, com datas de leilão em 2, 4 e 6 de junho, todos no formato online.

Ou seja, não é preciso estar presente para dar os lances e as ofertas já estão abertas pelo site da Topo Leilões, empresa responsável pelo leilão.

São equipamentos diversos, como freezers, geladeiras, evaporadores, letreiros luminosos, racks, produtos de padaria, com preços iniciando em R$ 20 mil.

“Empreendedores e proprietários de comércio no geral tem uma ótima opção para adquirir produtos de primeira linha com preços muito competitivos”, conta Fernanda Toporoski, leiloeira da Topo Leilões.

Após o leilão, o pagamento deve ser efetuado em um dia útil. A retirada dos bens ocorre após sete dias úteis e é possível fazer uma visita aos produtos mediante agendamento prévio pelo Whatsapp 41 35990110.