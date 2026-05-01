Novo desvio na Linha Verde e bloqueios: tudo sobre o trânsito de Curitiba hoje

A partir das 9 horas desta sexta-feira (1º/5), os motoristas que trafegam pela Linha Verde no sentido Atuba enfrentam um desvio parcial de 700 metros sobre o viaduto do Tarumã. A alteração é necessária para a duplicação da estrutura e modernização da canaleta de ônibus. A seguir, confira o panorama completo das intervenções e bloqueios na cidade.

Obras

Data: 1 de maio de 2026, a partir das 9 horas.

1 de maio de 2026, a partir das 9 horas. Local: Linha Verde Norte, trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral (bairro Tarumã).

Linha Verde Norte, trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral (bairro Tarumã). Duração Prevista: Aproximadamente 60 dias (sujeito a condições climáticas).

Aproximadamente 60 dias (sujeito a condições climáticas). Resumo do impacto: Desvio parcial de 700 metros. Os veículos que trafegam pela pista central, sentido Atuba, serão direcionados para a pista recentemente alargada do viaduto. A intervenção é necessária para a duplicação do viaduto e modernização da canaleta de ônibus, substituindo o asfalto por concreto. O local estará devidamente sinalizado.

Bloqueios

Data: A partir de 8 de abril de 2026, às 9 horas.

A partir de 8 de abril de 2026, às 9 horas. Local: Rua Doracy Cezzarino, trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras (bairro Portão).

Rua Doracy Cezzarino, trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras (bairro Portão). Duração Prevista: Indeterminada (durante as obras do Novo Inter 2).

Indeterminada (durante as obras do Novo Inter 2). Resumo do impacto: Bloqueio total no trecho. Motoristas devem buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos na região.

Bloqueio total no trecho. Motoristas devem buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos na região. Data: A partir de 7 de abril de 2026, das 8h às 16h30.

A partir de 7 de abril de 2026, das 8h às 16h30. Local: Avenida Vereador Toaldo Túlio, trecho entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona (bairro São Braz).

Avenida Vereador Toaldo Túlio, trecho entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona (bairro São Braz). Duração Prevista: Diariamente.

Diariamente. Resumo do impacto: Bloqueio parcial para obras de melhoria no sistema de drenagem local. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao circular pela região.

Bloqueio parcial para obras de melhoria no sistema de drenagem local. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao circular pela região. Data: A partir de 6 de abril de 2026.

A partir de 6 de abril de 2026. Local: Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva (bairro Mercês).

Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva (bairro Mercês). Duração Prevista: Indeterminada (durante o período da manhã).

Indeterminada (durante o período da manhã). Resumo do impacto: Bloqueio no trecho para execução de obras. Acesso permitido apenas a moradores, mediante apresentação de comprovante.

Mudanças de Sentido

Data: A partir de 7 de abril de 2026.

A partir de 7 de abril de 2026. Local: Rua Alberto Heyn, trecho entre a Rua Luiz Gallieri e a Rua Augusto Zibarth (bairro Uberaba).

Rua Alberto Heyn, trecho entre a Rua Luiz Gallieri e a Rua Augusto Zibarth (bairro Uberaba). Duração Prevista: Alteração permanente.

Alteração permanente. Resumo do impacto: Via passa a operar em sentido único. A medida visa organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres na região.

Transporte Coletivo

Data: A partir de 8 de abril de 2026.

A partir de 8 de abril de 2026. Local: Linha 670 – São Jorge (bairro Portão).

Linha 670 – São Jorge (bairro Portão). Duração Prevista: Enquanto durarem as obras na Rua Doracy Cezzarino.

Enquanto durarem as obras na Rua Doracy Cezzarino. Resumo do impacto: Desvio no itinerário e alteração no ponto de embarque e desembarque para a estação-tubo Terminal Centenário.