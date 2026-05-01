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Novo desvio na Linha Verde e bloqueios: tudo sobre o trânsito de Curitiba hoje

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/05/26 07h48
Imagem mostra cones de trânsito em um trecho da Linha Verde, em um dia nublado e com caminhões e carros circulando ao fundo.
Desvio do tráfego na Linha Verde, sentido Atuba, da pista existente para o viaduto ampliado. Curitiba. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A partir das 9 horas desta sexta-feira (1º/5), os motoristas que trafegam pela Linha Verde no sentido Atuba enfrentam um desvio parcial de 700 metros sobre o viaduto do Tarumã. A alteração é necessária para a duplicação da estrutura e modernização da canaleta de ônibus. A seguir, confira o panorama completo das intervenções e bloqueios na cidade.

Obras

  • Data: 1 de maio de 2026, a partir das 9 horas.
  • Local: Linha Verde Norte, trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral (bairro Tarumã).
  • Duração Prevista: Aproximadamente 60 dias (sujeito a condições climáticas).
  • Resumo do impacto: Desvio parcial de 700 metros. Os veículos que trafegam pela pista central, sentido Atuba, serão direcionados para a pista recentemente alargada do viaduto. A intervenção é necessária para a duplicação do viaduto e modernização da canaleta de ônibus, substituindo o asfalto por concreto. O local estará devidamente sinalizado.

Bloqueios

  • Data: A partir de 8 de abril de 2026, às 9 horas.
  • Local: Rua Doracy Cezzarino, trecho entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras (bairro Portão).
  • Duração Prevista: Indeterminada (durante as obras do Novo Inter 2).
  • Resumo do impacto: Bloqueio total no trecho. Motoristas devem buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos na região.
  • Data: A partir de 7 de abril de 2026, das 8h às 16h30.
  • Local: Avenida Vereador Toaldo Túlio, trecho entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona (bairro São Braz).
  • Duração Prevista: Diariamente.
  • Resumo do impacto: Bloqueio parcial para obras de melhoria no sistema de drenagem local. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção ao circular pela região.
  • Data: A partir de 6 de abril de 2026.
  • Local: Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva (bairro Mercês).
  • Duração Prevista: Indeterminada (durante o período da manhã).
  • Resumo do impacto: Bloqueio no trecho para execução de obras. Acesso permitido apenas a moradores, mediante apresentação de comprovante.

Mudanças de Sentido

  • Data: A partir de 7 de abril de 2026.
  • Local: Rua Alberto Heyn, trecho entre a Rua Luiz Gallieri e a Rua Augusto Zibarth (bairro Uberaba).
  • Duração Prevista: Alteração permanente.
  • Resumo do impacto: Via passa a operar em sentido único. A medida visa organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança de condutores e pedestres na região.

Transporte Coletivo

  • Data: A partir de 8 de abril de 2026.
  • Local: Linha 670 – São Jorge (bairro Portão).
  • Duração Prevista: Enquanto durarem as obras na Rua Doracy Cezzarino.
  • Resumo do impacto: Desvio no itinerário e alteração no ponto de embarque e desembarque para a estação-tubo Terminal Centenário.

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