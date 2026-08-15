Novo calçadão muda trânsito e itinerário de ônibus no Centro de Curitiba

As obras para transformar uma quadra da Rua Conselheiro Laurindo em calçadão começam nesta segunda-feira (17), no Centro de Curitiba. A intervenção vai fechar totalmente o trecho entre as ruas Amintas de Barros e XV de Novembro e provocar mudanças no trânsito, no transporte coletivo e no ponto de táxi localizado em frente ao Teatro Guaíra.

Os trabalhos devem começar entre 8h30 e 9h e serão conduzidos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. O novo espaço fará a ligação entre a Praça Santos Andrade e o Teatro Guaíra e integra as ações do programa Curitiba de Volta ao Centro.

Com a interdição, os veículos precisarão desviar da quadra em obras. A linha 150 – C. Música/V. Alegres também terá o itinerário modificado e passará pelas ruas Amintas de Barros, Tibagi e XV de Novembro. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), o ponto de ônibus atualmente instalado na Conselheiro Laurindo será transferido para a Rua Tibagi.

Outra mudança será no ponto de táxi em frente ao Teatro Guaíra. Durante as obras, os taxistas serão deslocados para a quadra seguinte da Conselheiro Laurindo, nas proximidades do cruzamento com a XV de Novembro e da Universidade Positivo.

Novo calçadão deve ficar pronto para o Natal

A previsão da prefeitura é concluir o calçadão até o fim deste ano, a tempo da programação do Natal de Curitiba. O projeto, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), prevê espaços de convivência, paisagismo, área destinada ao embarque e desembarque de frequentadores do Teatro Guaíra e locais para realização de feiras e eventos.

Segundo o prefeito Eduardo Pimentel, a intervenção pretende aproximar dois importantes conjuntos arquitetônicos da região central — o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Teatro Guaíra — e ampliar o espaço destinado à circulação e permanência de pedestres.

A mesma quadra chegou a ser fechada temporariamente durante a programação do Natal de Curitiba do ano passado. Agora, a mudança será permanente.

O calçadão faz parte do Curitiba de Volta ao Centro, programa municipal que reúne projetos de requalificação urbana e ambiental e ações relacionadas a moradia, trabalho, segurança, cultura e lazer. A iniciativa também prevê incentivos para estimular investimentos privados na região central.