Mais 13 casos de infecção pelo novo coronavírus foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira (20). De acordo com o novo boletim diário da Sesa, são dez novas ocorrências em Curitiba e mais três no Interior do Paraná: duas em Londrina, no Norte do estado, e uma em Guaíra, no Oeste. O novo boletim aponta 137 descartados e 202 casos suspeitos, totalizando 375 notificações.

As confirmações são de oito mulheres e cinco homens com idades entre 25 e 59 anos. Destes, nove foram testados por laboratórios particulares e quatro pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Outros seis casos de Curitiba possivelmente serão confirmados. Os pacientes fizeram os testes em laboratórios privados, ainda não habilitados pelo Lacen.

Dos 36 casos confirmados, apenas cinco têm seus portadores em isolamento hospitalar. Os demais estão em casa.

De acordo com o boletim, os municípios de Colombo, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa, Mangueirinha, Pato Branco, Conselheiro Mairinck, Jacarezinho, Japira, Tomazina, Assis Chateaubriand e Ivaiporã, que ainda não haviam registrado notificações da doença, agora contam com casos suspeitos.

A Sesa informa que o sistema do Ministério da Saúde utilizado para atualização de casos segue instável durante essa semana. Sem acesso ao sistema, a Sesa não tem como informar e notificar novos casos, tampouco analisar e indicar em quais municípios estão localizados os novos suspeitos. Em razão disso, dados divulgados pelo Ministério da Saúde e por secretarias municipais podem ser divergentes.

Em Curitiba

De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, Curitiba tem 27 casos confirmados, 83 descartados e 322 suspeitos de novo coronavírus. Veja o boletim sobre a doença, em live transmitida pelo Facebook com a presença da secretária da Saúde Márcia Huçulak, a médica infectologista, Marion Burger e a intérprete de Libras, Lidiane Santos.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

