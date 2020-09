Um dia após confirmar o retorno da bandeira laranja, que aponta risco médio na pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Curitiba anunciou que mais 520 novos casos foram confirmados após a realização de exames. Com isso, o número de pessoas que moram na capital e que já contraíram o vírus chega a 35.332 desde março.

O boletim epidemiológico desde sábado aponta também para 11 novas mortes, que com a atualização chegam a um total de 1.062. Ainda estão sobs suspeita 605 pacientes que aguardam o resultado dos exames de detecção do SARS-CoV-2. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, do total de contaminados, 29.422 já se recuperaram totalmente da doença.

