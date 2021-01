As ruas Lucas Carvalho e Iracema Gonsalves Carvalho, no bairro Campo de Santana, em Curitiba, passam a funcionar em sentido único para o tráfego de veículos a partir das 15h desta quinta-feira (14). O binário terá a companhia de ciclofaixas que devem ficar prontas daqui duas semanas. Ao todo, serão 3,5 quilômetros novos para quem se desloca com bicicleta na região.

A partir da implantação do binário, a Rua Lucas Carvalho terá sentido único da rotatória em direção ao parque Linear do Rio Barigui. Já o motorista que acessar a Rua Iracema Gonsalves Carvalho, paralela à Lucas Carvalho poderá seguir somente em direção à rotatória. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local orientando motoristas.

Rosangela Battistella, superintendente do Setran acredita que o binário irá proporcionar maior segurança na região. “O binário do Campo de Santana, com sentidos únicos opostos, organiza melhor o tráfego e proporciona mais segurança em ruas de pista dupla com canteiro central, por conta da melhor visibilidade”, disse Battistella.

Maior mobilidade com bicicletas

Com a implantação do binário, ciclofaixas serão instaladas até o fim do mês de janeiro, tendo o mesmo sentido que os automóveis, mas separadas por tachões (dispositivo fixado no pavimento da via como complemento de sinalização horizontal). Depois do binário (e da rotatória), a nova estrutura cicloviária irá continuar pela Rua Lucas de Carvalho até a Estrada Delegado Bruno de Almeida, trecho de mais um quilômetro onde haverá uma ciclofaixa bidirecional. “A estrutura permitirá deslocamentos mais seguros para quem for ao parque, a comerciantes, a moradores e, também, à comunidade escolar do Colégio Estadual Guilherme Pereira Neto”, comentou a superintendente.