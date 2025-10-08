Nova rota rodoviária Curitiba/São Paulo tem ônibus com 100% camas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Expresso Nossa Senhora da Penha (Penha) estreou no mês de setembro uma nova categoria de viagem rodoviária: o Astor Cama Total. O novo veículo oferece um conforto inédito para quem se desloca entre as capitais do Sul e Sudeste. Agora a empresa passou a operar com ônibus 100% Cama nas rotas Curitiba – São Paulo (e São Paulo Curitiba) e Rio de Janeiro – São Paulo (ida e volta).

O novo serviço é realizado em modernos ônibus Busscar Panorâmico DD de 14 metros, montados sobre chassi Mercedes-Benz. A grande novidade está no interior:

26 Poltronas Leito-Cama: Exclusivamente no formato "cama total", elas reclinam 180°, transformando-se em camas de verdade. São 6 poltronas no piso inferior e 20 no superior.



Privacidade e Conforto: O passageiro pode escolher entre poltronas duplas ou individuais, todas equipadas com cortina de privacidade, entrada USB e luz de leitura individual.



Itens de Comodidade: Para reforçar a experiência de "quarto sobre rodas", os clientes recebem um kit conforto (edredom e travesseiro) e um kit lanche. O veículo conta com sanitário no piso inferior.

A empresa afirma ser a primeira a oferecer veículos inteiramente com “poltronas Cama Total” nestes trechos, reforçando sua tradição e cuidado com os passageiros. As viagens são realizadas com saídas noturnas diárias, pensadas para que o passageiro durma durante o trajeto e chegue descansado ao destino.

Os horários programados são:

São Paulo ↔ Curitiba: 23h00 (saída em ambos os sentidos)

23h00 (saída em ambos os sentidos) São Paulo ↔ Rio de Janeiro: 23h45 (saída em ambos os sentidos)

Os bilhetes para o Astor Cama Total já estão à venda. A compra pode ser feita nas agências credenciadas da Penha, no site oficial da empresa ou pelo aplicativo Mobifácil. O preço varia conforme dia e disponibilidade dos assentos.