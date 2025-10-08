Novidade

Nova rota rodoviária Curitiba/São Paulo tem ônibus com 100% camas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 08/10/25 10h25
Imagem mostra assentos do novo ônibus da Penha, que reclinam 180°
Novo ônibus da Penha tem 100% dos assentos em formato cama. Foto: Divulgação

A Expresso Nossa Senhora da Penha (Penha) estreou no mês de setembro uma nova categoria de viagem rodoviária: o Astor Cama Total. O novo veículo oferece um conforto inédito para quem se desloca entre as capitais do Sul e Sudeste. Agora a empresa passou a operar com ônibus 100% Cama nas rotas Curitiba – São Paulo (e São Paulo Curitiba) e Rio de JaneiroSão Paulo (ida e volta).

+ Leia mais: Curitiba ganha título de Capital do Turismo Ferroviário

O novo serviço é realizado em modernos ônibus Busscar Panorâmico DD de 14 metros, montados sobre chassi Mercedes-Benz. A grande novidade está no interior:

  • 26 Poltronas Leito-Cama: Exclusivamente no formato “cama total”, elas reclinam 180°, transformando-se em camas de verdade. São 6 poltronas no piso inferior e 20 no superior.
  • Privacidade e Conforto: O passageiro pode escolher entre poltronas duplas ou individuais, todas equipadas com cortina de privacidade, entrada USB e luz de leitura individual.
  • Itens de Comodidade: Para reforçar a experiência de “quarto sobre rodas”, os clientes recebem um kit conforto (edredom e travesseiro) e um kit lanche. O veículo conta com sanitário no piso inferior.

A empresa afirma ser a primeira a oferecer veículos inteiramente com “poltronas Cama Total” nestes trechos, reforçando sua tradição e cuidado com os passageiros. As viagens são realizadas com saídas noturnas diárias, pensadas para que o passageiro durma durante o trajeto e chegue descansado ao destino.

+ Veja mais: Startup de Curitiba ajuda a criar e implementar o “Pix colombiano”

Os horários programados são:

  • São Paulo ↔ Curitiba: 23h00 (saída em ambos os sentidos)
  • São Paulo ↔ Rio de Janeiro: 23h45 (saída em ambos os sentidos)

Os bilhetes para o Astor Cama Total já estão à venda. A compra pode ser feita nas agências credenciadas da Penha, no site oficial da empresa ou pelo aplicativo Mobifácil. O preço varia conforme dia e disponibilidade dos assentos.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna