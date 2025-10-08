Curitiba ganha título de Capital do Turismo Ferroviário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou, em primeiro turno, nesta terça-feira (07/10), o Projeto de Lei nº 156/2025 que concede a Curitiba o título de Capital do Turismo Ferroviário. A proposta, de autoria do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), celebra o protagonismo histórico da ferrovia Curitiba–Paranaguá, um dos símbolos do desenvolvimento e da cultura paranaense.

Inaugurada oficialmente em 5 de fevereiro de 1885, a ferrovia foi construída com o objetivo de facilitar o transporte de cargas e insumos produzidos no estado, como a erva-mate e a madeira. Mais de um século depois, o trajeto ganhou nova vocação: tornou-se um dos principais roteiros turísticos do Brasil, atraindo visitantes do mundo todo.

Atualmente, o passeio operado pela Serra Verde Express, com saída de Curitiba e destino a Morretes, tem capacidade para transportar até 1.238 passageiros em 28 vagões em uma única viagem. A experiência, que combina natureza, história e cultura, foi eleita um dos melhores passeios de trem do mundo pelo portal britânico Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do planeta.

A rota curitibana foi incluída na edição de 2025 da publicação Amazing Train Journeys, que lista as 60 viagens de trem mais impressionantes do mundo. O trajeto na Serra do Mar do Paraná divide espaço na seleção com destinos de renome internacional, como Suíça, Peru e Noruega.

Segundo o deputado Anibelli Neto, o reconhecimento oficial busca estimular o desenvolvimento econômico e cultural, além de valorizar o patrimônio ferroviário que marcou a história do Paraná. Com a aprovação do projeto, a ferrovia poderá ser incluída na Política Estadual de Aproveitamento Socioeconômico de Bens Públicos, o que abre caminho para a captação de novos investimentos voltados à manutenção, preservação e modernização da linha férrea.

O texto também prevê que a data de inauguração da Estrada de Ferro Curitiba–Paranaguá, dia 5 de fevereiro, seja incluída no calendário oficial do Estado para relembrar a importância simbólica da rota e do título concedido à capital.