Uma nova linha de ônibus vai entrar em operação na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) vai iniciar na próxima segunda-feira (20) uma extensão do atendimento do transporte metropolitano da Capital que fará a ligação de três municípios: Quitandinha (RMC), Campo do Tenente (RMC) e Rio Negro. Atualmente essas três cidades não contam com uma ligação de transporte coletivo.

Segundo a Ampep, para que a operação aconteça, foi estabelecida uma parceria com as três prefeituras envolvidas. São três horários diários da linha metropolitana, com objetivo de atender principalmente trabalhadores que residem em um dos municípios e que possuem atividade profissional em outro. Além disso, Rio Negro é a cidade comarca de Quitandinha e Campo do Tenente, reunindo uma série de serviços nas áreas judicial, eleitoral, segurança e família.

Linha do transporte metropolitano vai ligar Campo do Tenente, Rio Negro e Quitandinha

Foto: Larissa/Amep

Deslocamento com passagem mais barata

A ligação entre os três municípios vai resultar em outros benefícios importantes, como o favorecimento na conexão com outras cidades da Região Metropolitana e também de Curitiba.

Atualmente o cidadão de Rio Negro e Campo do Tenente paga em média R$ 45 para chegar de ônibus até a Capital, por uma empresa de ônibus, e utilizando a nova conexão via transporte metropolitano ele poderá fazer o mesmo percurso por R$ 12.

O valor da tarifa entre as três cidades será de R$ 5,50 para pagamento com cartão metropolitano ou R$ 6,00 no dinheiro. A Amep informa que fará uma campanha de confecção de cartões do transporte metropolitano nas próximas semanas.

“Esta extensão do transporte metropolitano é um marco importante para a mobilidade e integração entre os municípios. Estamos comprometidos em facilitar o acesso dos cidadãos a oportunidades de trabalho e serviços, além de proporcionar economia significativa nas suas deslocações diárias”, disse o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos.

