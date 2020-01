Vale do Pinhão é o nome da nova estação-tubo que está em funcionamento em Curitiba. A estrutura atinge passageiros de cinco linhas de ônibus: Sítio Cercado (anti-horário), Pinheirinho/Cabral, Caiuá/Cachoeira, Pinheirinho/Prefeitura (reforço) e X36 Guadalupe/Fazendinha (reforço). Juntas, as linhas atingem 53 mil passageiros por dia.

A nova estação fica na Avenida Iguaçu, nas proximidades do cruzamento com a Rua João Negrão, no bairro Rebouças. “É a segunda que servirá à região da nossa incubadora tecnológica Vale do Pinhão e também do Templo Maior da Igreja Universal do Reino de Deus”, disse o prefeito Rafael Greca.

