Uma nova substância, que é 100 vezes mais potente que o THC (substância psicoativa da maconha) tem assustado muita gente pelos seus efeitos. A K9 tem sido comercializada como uma alternativa mais barata que a maconha, porém tem sido um problema crescente nas grandes metrópoles por ser muito mais perigosa e potente.

Usuários revelam que a nova droga provoca um “efeito zumbi”. A droga sintética age no sistema nervoso central e causa hipersonolência e vômitos. Por isso, tem sido muito perigosa pois pode levar a um caso de bronco aspiração.

Para entender melhor os efeitos psicoativos das drogas, confira o dicionário da Polícia Civil a seguir:

Álcool

Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado uma droga psicotrópica, pois atua no sistema nervoso central, provocando mudança no comportamento de quem o consome, além de ter potencial para desenvolver dependência.

Apesar de sua ampla aceitação social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando excessivo, passa a ser um problema. Além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de embriaguez, o consumo de álcool a longo prazo, dependendo da dose, frequência e circunstâncias, pode provocar um quadro de dependência conhecido como alcoolismo.

Anabolizantes

Os esteróides anabolizantes, mais conhecidos com o nome de anabolizantes, são substitutos sintéticos do hormônio masculino testosterona fabricado pelos testículos. Levam ao crescimento da musculatura e ao desenvolvimento das características sexuais masculinas.

Alguns dos principais efeitos do abuso dos esteróides anabolizantes são: nervosismo, irritação, agressividade, problemas hepáticos, acne grave (em geral ocorre nas costas e no peito), problemas sexuais e cardiovasculares, aumento do HDL (forma boa do colesterol), diminuição da imunidade.

Anticolinérgicos

Os anticolinérgicos, tanto de origem vegetal como os sintetizados em laboratório, atuam principalmente produzindo delírios e alucinações. Nas descrições de usuários dessas drogas, encontram-se relatos de visões de santos, animais, estrelas, fantasmas, entre outras imagens.

Os anticolinérgicos podem produzir, em doses elevadas, grande elevação da temperatura, podendo chegar até 40 ou 41ºC. Essa temperatura elevada pode provocar convulsões (“ataques”) e são, por isso, bastante perigosas. Existem pessoas também que descrevem ter “engolido a língua” e quase se sufocarem por causa disso.

Calmantes e sedativos

Em doses tóxicas, começa a surgir sinais de incoordenação motora, um estado de inconsciência começa a tomar conta da pessoa, ela passa a ter dificuldade para se movimentar, o sono fica muito pesado e, por fim, pode entrar em estado de coma.

A pessoa não responde a nada, a pressão do sangue fica muito baixa e a respiração é tão lenta que pode parar. A morte ocorre exatamente por parada respiratória. É muito importante saber que esses efeitos tóxicos ficam muito mais intensos se ela ingerir álcool ou outras drogas sedativas (ou depressoras do Sistema Nervoso Central).

Cápsula do Vento – DOB

A droga é conhecida como “cápsula do vento” devido a sua aparência comercial, constituída de uma cápsula transparente, ou, “cápsula do medo” por conta de todos os efeitos e alterações produzidos no organismo, como o medo e pavor intensos.

Essa substância tem um início de ação a partir de 6h, o que faz com que alguns usuários acabem ingerindo mais de uma cápsula, prática essa, que leva a morte, uma vez que uma cápsula já é muito próxima ao letal.

Cocaína

A cocaína é vendida na forma de um pó branco e muito fino, solúvel em água, cuja pureza varia de 5 a 50%, podem ser misturadas substâncias com talco, amido de milho, açúcar, etc.

A tendência do usuário é aumentar a dose da droga na tentativa de sentir efeitos mais intensos. Quantidades maiores acabam por levar o usuário a comportamento violento, irritabilidade, tremores e atitudes bizarras devido ao aparecimento de paranoia (chamada entre eles de “nóia”).

Crack

Através de alterações na estrutura da cocaína (água do cloridrato), obteve-se uma forma cristalina de cocaína, conhecida como ‘‘crack’’ ou ‘‘rock’’ (pedra). O termo crack deriva do som destas pedras quando queimam.

O crack é uma droga de ação mais rápida e mais poderosa que a cocaína comum. Pode provocar dependência em menos de um mês e pode matar em menos de um ano.

Ecstasy (MDMA)

A MDMA é uma droga classificada como perturbadora que tem atividade estimulante e alucinógena, os efeitos podem durar até 8 horas, e logo após a ingestão se distribui amplamente pelo organismo.

A droga apresenta efeitos semelhantes aos estimulantes do sistema nervoso central (agitação), bem como efeitos perturbadores (distorção da realidade). Os efeitos da MDMA causam a falsa sensação de excitação, assim como, a melhora na percepção musical e aumento da percepção das cores.

GHB

A droga é comercializada no estado liquido, incolor, inodora e de sabor levemente salgado e é consumido por via oral. Seu consumo também é feito misturado a bebidas alcoólicas, o que torna o uso extremamente perigoso, pois o etanol potencializa os efeitos depressores do GHB. O início dos efeitos acontece de 10 a 30 minutos e podem durar de 2 a 5 horas.

Ice Cristal

A mentanfetamina é uma poderosa droga, com elevado potencial para abuso, pois está disponível em várias formas, pode ser feita em laboratórios clandestinos, são substâncias relacionadas quimicamente com as anfetaminas e afetam dramaticamente o sistema nervoso central.

É apresentada geralmente como um pó transparente, cristalino, com gosto amargo e é facilmente solúvel em água ou álcool. A metanfetamina pode ser usada de várias formas: fumada como o crack, cheirada como a cocaína, injetada ou ingerida. (algumas vezes inadvertidamente colocada dentro da bebida).

LSD

O LSD ou LSD-25 (dietilamida do ácido lisérgico) é um perturbador sintético, são substâncias fabricadas em laboratório e seus efeitos são capazes de provocar alucinação e delírio, variando de acordo com o organismo do usuário e o ambiente que está inserido, podendo ocorrer “viagens’ horripilantes”.

Frequentemente se tem notícias sobre o consumo de LSD no Brasil, droga comumente utilizada por jovens de todas as classes sociais. Frequentemente a polícia apreende drogas trazidas do Exterior ou dos países da América Latina.

Maconha

O cigarro de maconha é feito de folhas secas, talos, brotos, flores e sementes da planta. Apenas a planta fêmea interessa, pois ela é que produz a espiga e a semente. Em um cigarro médio encontra-se 2,5 – 5,0 mg do THC mais ativo.

O uso constante pode ocasionar: apatia, alteração do nível de testosterona circulante (diminuição no número de espermatozoides, efeito reversível com abstinência), prejuízo na memória e consequente interferência na capacidade de aprendizagem, diminuição da resistência à infecções, alterações do pensamento e sentimentos de estranheza.

Merla

A junção das folhas da planta Erythroxylon coca conhecida como coca ou epadú, com alguns solventes como ácido sulfúrico, querosene, cal virgem, entre outras substâncias é chamada de merla, a consistência desta droga é pastosa, de cor amarelada pálido, assim que vai envelhecendo fica mais escura, a concentração varia de 40 a 70% de cocaína. Está presente nas regiões central e norte do Brasil.

Trata-se de uma droga com grande nível de periculosidade, pois causa dependência tanto física quanto psíquica, além de provocar danos muitas vezes irreversíveis ao organismo.

Ópio e Morfina

Essas drogas produzem analgesia e hipnose (aumentam o sono), são exatamente as drogas capazes de produzir dois efeitos: sono e diminuição da dor. Para algumas drogas a dose necessária para esse efeito é pequena, ou seja, são bastante potentes, como, por exemplo, a morfina e a heroína. Outras, por sua vez, necessitam de doses 5 a 10 vezes maiores para produzir os mesmos efeitos, como a codeína e a meperidina.

O problema dessas drogas é a facilidade com que levam à dependência, tornando-se o centro da vida das vítimas. E quando esses dependentes, por qualquer motivo, param de tomar a droga, ocorre um violento e doloroso processo de abstinência, com náuseas e vômitos, diarreias, cãibras musculares, cólicas intestinais, lacrimejamento, corrimento nasal etc., que podem durar de 8 à 12 dias.

OXI

Apesar de ter sido apontada como uma nova droga pela mídia, o oxi é considerado por especialistas como uma variação mais barata e tóxica do crack, que combina a pasta base de cocaína com substâncias químicas de fácil acesso.

O nome oxi, uma abreviação de “óxido” ou “oxidado”, vem do fato da droga liberar uma fumaça escura ao ser usada, deixando um resíduo marrom, de cor semelhante ao da ferrugem – oxidação – nos metais.

Paco

Uma droga altamente tóxica perigosa e que causa dependência rapidamente, inicialmente se infiltrou pelas favelas de Buenos Aires – Argentina, depois da devastação provocada pela crise econômica de 2001, e que tem se tornado um problema crescente.

Um dos seus elementos mais nocivos do paco é o ácido bórico, um produto branco, cristalino. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde – OMS, o ácido bórico é muito tóxico e pode provocar danos ao fígado, cérebro, músculos da face e estômago. Como o paco é altamente agressivo ao organismo, desde o primeiro uso.

Pandora – 25i

A droga 25i-nbome (ou 25i), também chamada de Pandora, é um potente alucinógeno, que apresenta algumas similaridades com o LSD (ácido lisérgico). É consumido em geral, por via sublingual (selos colocados embaixo da língua), também existindo o consumo via nasal. Pode levar até 6h para produzir alterações no organismo, e os efeitos podem durar entre 4h a 10h.

Essa substância é nova e foi proibida pela ANVISA recentemente, quando teve seu uso comprovado para fins recreativos e de abuso, assim como outras 21 novas substâncias descobertas.

Solventes ou inalantes

Eles podem ser aspirados tanto involuntária (por exemplo, trabalhadores de indústrias de sapatos ou de oficinas de pintura, o dia inteiro expostos ao ar contaminado por essas substâncias) quanto voluntariamente (por exemplo, a criança de rua que cheira cola de sapateiro, uso de lança perfume durante o carnaval, etc.).

Os solventes praticamente não agridem outros órgãos, a não ser o cérebro. Entretanto, existe um fenômeno produzido pelos solventes que pode ser muito perigoso. Estes tornam o coração humano mais sensível a uma substância que o nosso corpo fabrica, a adrenalina, que faz o número de batimentos cardíacos aumentarem.

Tabaco

O tabaco é apontado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como problema de saúde pública número um, e a maior causa de morbidade e mortalidade em muitos países. No Brasil, estima-se que mais de 200 mil pessoas morram por ano devido ao fumo.

A nicotina é considerada um estimulante leve, apesar de um grande número de fumantes relatar sensação de relaxamento quando fumam. Essa sensação é provocada pela diminuição do tônus muscular.

Tranquilizantes ou ansiolídicos

Existem medicamentos que têm a propriedade de atuar quase exclusivamente sobre a ansiedade e a tensão. Essas drogas já foram chamadas de tranquilizantes, e atualmente, prefere-se designar esses tipos de medicamentos pelo nome de ansiolíticos, ou seja, que “destroem” a ansiedade. De fato, esse é o principal efeito terapêutico desses medicamentos: diminuir ou abolir a ansiedade das pessoas, sem afetar em demasia as funções psíquicas e motoras.

Fonte: Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

