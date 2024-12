Nota Paraná sorteia prêmio milionário na segunda: R$ 1 milhão para curtir no Natal

O último sorteio do ano do Nota Paraná, que será realizado na segunda-feira (9), será mais do que especial. Seguindo as novas regras do programa, o prêmio de R$ 1 milhão será o grande destaque e fará com que um sortudo tenha motivos de sobra para comemorar o Natal e as festas de fim de ano.

Além do milhão, de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), também serão sorteados outros 15.102 prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil. Ao todo, os valores entregues neste sorteio chegam a R$ 2 milhões.

Maior número de participantes e bilhetes

Prova de que todo mundo vai estar de olho no sorteio de R$ 1 milhão na próxima segunda-feira é que o sorteio de dezembro registra o maior número de participantes do programa. São 3.193.583 consumidores na disputa pelo prêmio máximo.

Além disso, o último sorteio de 2024 também terá o maior número de bilhetes do ano. São 30.660.300 números da sorte registrados pelo programa a partir das compras feitas em agosto. Na média, cada consumidor vai concorrer com 9,6 bilhetes.

A coordenadora do programa, Marta Gambini, comemora os números recorde, principalmente pela data em que isso acontece. Em 2025, o Nota Paraná vai celebrar seu décimo aniversário e a participação massiva mostra bem o quanto ele foi abraçado pelo paranaense. “É muito simbólico que esse recorde aconteça agora”, diz. “É a prova de que o CPF na nota já faz parte da rotina do paranaense e que nosso projeto de consciência fiscal deu muito certo”.

R$ 22 milhões em prêmios

Em 2024, até o mês de novembro, o Nota Paraná entregou 246 mil prêmios, totalizando R$ 22 milhões entregues apenas em sorteios. Já em relação aos créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), foram R$ 265 milhões distribuídos entre todos os participantes.

Além disso, o programa ainda entregou 88 mil prêmios no Paraná Pay, somando R$ 8,8 milhões no período. Já para as entidades sociais, foram sorteados R$ 24,2 milhões entre janeiro e novembro.

Sorteios com valores especiais

A realização desses sorteios especiais é uma das novidades do Nota Paraná em 2024, que passou por uma reformulação em suas regras para premiar mais consumidores. O novo formato, em vigor desde julho, estabelece que os prêmios de R$ 1 milhão são entregues apenas nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. No restante do ano, os valores são um pouco menores, entre R$ 50 e R$ 100 mil, mas distribuídos entre um número maior de participantes. Nesses sorteios regulares, são 35.102 ganhadores.

Como concorrer aos sorteios

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.