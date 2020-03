A Prefeitura de Curitiba decidiu suspender, por tempo indeterminado, os sorteios do programa Nota Curitibana. Assim como ocorreu com o Nota Paraná, o programa municipal que incentiva curitibanos a pedirem CPF na nota precisou ser interrompido porque a Caixa Econômica Federal parou os sorteios da Loteria Federal. O sorteio federal servia de base para o programa municipal.

Peço CPF na Nota?

Lembrando que a orientação para evitarmos a propagação do coronavírus é ficar em casa, mas quem for ao comércio em casos urgentes pode continuar pedindo o CPF na nota. Segundo a prefeitura de Curitiba, as notas vão continuar gerando bilhetes para quando os sorteios forem retomados. Além disso, os valores poderão também abater o pagamento do Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU).

Com a assinatura do decreto, pelo prefeito Rafael Greca (DEM), fica suspenso inclusive o sorteio especial de aniversário de Curitiba, que seria realizado nesta terça-feira (23).

Caixa suspende sorteios

Além da Loteria Federal, a Caixa também suspendeu as apostas da Loteca, já que os campeonatos de futebol também estão paralisados. Já a Dupla Sena de Páscoa, um das apostas especiais da Caixa que acontece todo ano, foi adiada de 11 de abril para 25 de abril. Os outros jogos seguem normalmente.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).