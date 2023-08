No carrinho, bebê é atropelado por moto e resgatado de helicóptero na RMC

Um bebê de 11 meses, que estava no carrinho, foi atropelado por uma motocicleta no fim da tarde desta sexta-feira (04). A situação aconteceu em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Confirmado! Esquadrilha da Fumaça se apresenta neste sábado em novo local

>> Máquinas em Curitiba trocam lixo reciclável por cupons de crédito

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o carrinho da criança era conduzido pela mãe, quando a moto atropelou o bebê. Por causa dos ferimentos, a criança foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!