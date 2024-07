Curitiba amanheceu com forte nevoeiro nesta sexta-feira (19). Sinal de sol e céu limpo? Vamos ver a previsão do tempo para Curitiba e entender como será o tempo nesta sexta-feira e final de semana!

De acordo com o Simepar a resposta é sim, vem solzão em Curitiba. A previsão do tempo indica céu limpo e temperatura entre os 10ºC e 21ºC nesta sexta-feira, sem chance de chuva. O sol deve reinar no céu de Curitiba com o avançar da manhã.

“Setores entre o sul e o leste do Paraná, com algumas formações mais localizadas de nevoeiros. Os percentuais de umidade nestas áreas são mais elevados”, disse o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, o fim de semana deve ter tempo igual, com temperatura mais baixa apenas na manhã de domingo, que terá mínima de 6ºC. A máxima no fim de semana será de 20ºC.

E amanhã?

O sábado segue com tendência de estabilidade atmosférica na maior parte do Paraná, com a influência de uma massa de ar mais seco na região. Contudo, uma frente fria avança pelo mar na altura do sul do país, possibilitando aumento da condição de instabilidade (muitas nuvens), mas isto mais restrito à faixa litorânea. Nas demais regiões do estado continua sem previsão de chuvas. Destaque para a amplitude térmica.

