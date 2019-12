Câmara Municipal

O auto “O Sentido do Natal” será apresentado pela última vez nesta terça-feira (17), nas escadarias da Câmara Municipal. Serão 16 atores encenando e interpretando personagens bíblicos. A duração estimada do espetáculo é de 15 minutos.

Endereço: Câmara Municipal de Curitiba. Rua Barão do Rio Branco, 720 – Centro, Curitiba.

Horário: 19h30

Entrada: gratuita

Passeio Público

Foto: Lineu Filho/Tribuna do Paraná.

O Passeio Público, primeiro parque de Curitiba, localizado na Regional Matriz, ganha juntamente com sua revitalização uma decoração especial que integra a Programação de Natal de Curitiba de 2019. Dentre as atrações do parque estão o Carrossel, o Trenzinho e a Casa do Papai Noel. Nesta terça-feira (17) as atrações disponíveis são: o Carrossel e o Trenzinho.

Endereço: Passeio Público de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro, Curitiba.

Horários:

Trenzinho: até 23/dez – Segunda a Sexta das 12h às 20h; Sábado e Domingo das 13h às 21h.

Carrossel: até 06/jan – Segunda a Sexta das 12h às 20h; Sábado e Domingo das 13h às 21h.

Casa do Papai Noel: 19, 20, 21, 22 e 23/dez Quinta e Sexta das 16h às 20h; Sábado e Domingo das 14h às 18h.

Entrada: gratuita.

Corais nas Biblioteca Pública Paraná

A minitemporada de corais — uma tradição de dezembro na Biblioteca — começou na segunda-feira (16), com a apresentação do Coral Paraná, às 17h. Nesta terça-feira, no mesmo horário, é a vez do grupo da OAB cantar no hall térreo. O encerramento acontece no dia 19, às 17h30, com a participação do Cantateca, mantido pela BPP desde 2013 e formado por crianças e adolescentes. Nesta terça-feira (17) a apresentação será ás 17h.

16/12/2019 – 17h

17/12/2019 – 17h

19/12/2019 – 17h30

Endereço: Avenida Cândido Lopes, 133, Centro – Curitiba.

Praça Santos Andrade

Roda-gigante chama atenção de quem passa peça Praça Santos Andrade. Foto: André Rodrigues / Tribuna do Paraná

A Praça Santos Andrade, localizada no Centro de Curitiba, está com uma decoração especial de Natal, que inclui a Roda-Gigante, uma Feira Gastronômica, a Casa do Papai Noel, Aulas de Gastronomia e visitas do divertido personagem Monstro da Neve. Nesta terça-feira (17) a Feira Gastronômica é a atração em funcionamento.

Endereço: Praça Santos Andrade, Rua XV de Novembro, 784 – Centro, Curitiba.

Horários:

Feira Gastronômica: Segunda à Sábado das 10h às 22h / Domingos das 10h às 21h

Segunda à Sábado das 10h às 22h / Domingos das 10h às 21h Roda Gigante: Quintas e Sextas das 18h às 22h / Sábados das 12h ás 22h / Domingos das 12h às 20h30

Quintas e Sextas das 18h às 22h / Sábados das 12h ás 22h / Domingos das 12h às 20h30 Visita do Papai Noel: Sábados das 12h às 20h / Domingos das 14h às 19h

Sábados das 12h às 20h / Domingos das 14h às 19h Apresentação de bandas: Quintas e Sextas das 19h às 21h

Entrada: gratuita.

Maria Fumaça iluminada – Rumo

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Um dos pontos altos do Natal de Curitiba, a Maria Fumaça iluminada tem novidades neste ano. A locomotiva é a mais antiga do Paraná, iniciando suas atividades em 1884. O comboio, composto pela locomotiva e quatro vagões, será iluminado e ornamentado com adereços natalinos. Veja a programação:

17/12 – Desfile – Cajuru (Curitiba)

Bosque Alemão

O Bosque Alemão recebe novamente a Casa do Pão de Mel, que apresenta de forma lúdica o encanto natalino, com exposição de bolachas, oficinas e com a presença do Papai e da Mamãe Noel aos finais de semana. O bosque recebe nesta terça-feira (17) a exposição da maquete de bolachas.

Endereço: Bosque Alemão – Rua Schubert, 175 – Vista Alegre

Horário:

Maquete de bolachas: Até 6 de janeiro de 2020 (em dias de semana) – das 13h às 17h.

Entrada: gratuita.

Rua Iluminada da Família Moletta

A Rua Iluminada da Família Moletta já é tradição natalina em Curitiba. A decoração de Natal é das casas da Rua Nicola Pelanda, no Umbará, possibilitando ao visitante do local passear pelos trechos iluminados da principal rua do bairro, podendo conhecer também a praça de alimentação, o presépio e a casa do Papai Noel.

Endereço: Nicola Pelanda, 5962 -Umbará

Horário: Diariamente das 19h30 Às 23h30

Entrada: R$ 12 o ingresso. Crianças de até 10 anos não pagam a entrada.

Linha Especial de Natal

Roteiro Linha Especial de Natal. Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

A segunda edição da linha especial de ônibus de natal de Curitiba conta com novidades. O ônibus passa por diversas atrações de natal da cidade, como o Palácio Avenida, o Parque Tanguá, o Bosque Alemão e o Passeio Público. O cartão de embarque do ônibus deverá ser comprado em dinheiro e poderá ser utilizado, uma única vez, para pagar uma passagem em algum outro ônibus de linha de Curitiba. Os ônibus funcionam das 19h até às 21h e saem a cada 12 minutos, sendo o ponto inicial localizado na Rua XV de Novembro, no Teatro Guaíra.

A linha conta com 20 veículos que percorrerão 20,5 km a cada viagem. Nos dias de apresentação do Coral de Natal do Bradesco (20, 21 e 22/12) o ponto de parada do Palácio Avenida é realocado para frente do Hotel Bourbon, na Avenida Cândido Lopes, 102, Centro. Nesta terça-feira (17) os ônibus estarão em circulação.

Endereço: Ponto Inicial: Rua XV de Novembro, no Teatro Guaíra

Horário: até o dia 22/12 das 19h às 21h, saindo ônibus a cada 12 minutos.

Entrada: R$ 20 em dinheiro, que dá direito a um cartão de embarque.

Crianças até 5 anos não pagam, sendo as demais categorias sem isenção.

Memorial de Curitiba

O Memorial de Curitiba recebe, no palco da Praça Central, durante a temporada natalina diversos concertos de Natal com grupos musicais de dança, canto e instrumentais. Os concertos acontecem até o dia 22 de dezembro de terça a domingo. Nesta terça-feira (17) ocorrerá o espetáculo no palco da Praça Central.

Endereço: Memorial de Curitiba – Rua Claudino dos Santos, 79, São Francisco.

Horário: 19h (terça a sábado) e 11h30 no domingo.

Entrada: gratuita

Music Bus

Curitiba recebe o Music Bus, um ônibus adaptado, com decorações natalinas e iluminação especial. O veículo transporta a Banda Redentor, que irá se apresentar em terminais e locais públicos da cidade. O ônibus é um espaço cultural sobre rodas sendo que dentro dele as crianças poderão visitar o Papai Noel. Nesta terça-feira (17) o Music Bus sairá do Terminal do Pinheirinho com paradas no Cabral e Santa Cândida.

Programação:

17/12 – Passeio canaleta – saída do Pinheirinho com paradas no Cabral e Santa Cândida – Banda e Coral

18/12 – Terminal Santa Cândida – Visitação Papai Noel

19/12 – Terminal Pinheirinho – Banda e Coral

20/12 – Terminal Pinheirinho – Visitação Papai Noel

Endereço: Saída: Terminal do Pinheirinho ( Av. Winston Churchill, 1871 – Capão Raso, Curitiba – PR)

Horário: 20h

Entrada: gratuita

Memorial da Segurança

O Memorial da Segurança no Transporte de Curitiba entrou no clima natalino vestindo o biarticulado (um dos símbolos de Curitiba) de Papai Noel com o intuito de chamar a atenção dos visitantes e conscientizá-los de forma lúdica e divertida sobre as atitudes seguras no trânsito. Nesta terça-feira (17) o memorial estará aberto a partir das 0h.

Endereço: Memorial da Segurança no Transporte, R. Eduardo Sprada, 6447 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba.

Horário: até 31/12 das 09h às 17h

Entrada: gratuita

Praça da Espanha

O Centro Cultural Miguel de Cervantes, localizado na Praça da Espanha em Curitiba, inaugurou a mostra “Sopro de Natal”, uma exposição de fotografias sobre o trabalho do artesão do vidro, José Schebest. O local conta com espaço Pet Friendly, para frequentadores com animais de estimação. Nesta terça-feira (17) a exposição estará aberta para visitações.

Endereço: Centro Cultural Miguel de Cervantes, Rua Dr. Carlos de Carvalho, 1238, Praça da Espanha – Bigorrilho, Curitiba.

Horário: até 06/01/2020 das 08h-17h.

Entrada: gratuita.

Catedral Metropolitana

Nesta terça-feira (17) acontecerá na Catedral Metropolitana a penúltima apresentação da Anunciação do Anjo Gabriel, encenação bíblica que descreve o momento do anúncio do Anjo Gabriel à Virgem Maria sobre o nascimento do Menino Jesus.

Endereço: R. Barão do Serro Azul, 31 – Centro, Curitiba – PR

Horário: 17h30

Entrada: gratuita

