A prefeitura de Curitiba vai divulgar na quinta-feira (26), a programação de Natal-Luz dos Pinhais, no Memorial de Curitiba, às 19h. Serão apresentações gratuitas, com 47 dias de duração e mais de 100 atrações espalhadas por toda a cidade.

Com o tema “Encontro de Emoções”, a promessa é de uma decoração com muita cor, brilho, iluminação especial, além de sons e como cenário o verde de parques, praças e outros espaços públicos, onde serão instaladas 40 grandes árvores enfeitadas.

As apresentações no cronograma terão início no dia 22 de novembro até 23 de dezembro, encerrando as comemorações dos 330 anos da cidade. No entanto, a decoração natalina de Curitiba poderá ser apreciada até 7 de janeiro de 2024.

Uma das atrações confirmadas é o Natal do Bradesco no Palácio Avenida nos dias 15 de dezembro (ensaio geral), 16 e 17 de dezembro, a partir das 20h.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

No Batel Nova Mercadoteca de Curitiba: veja bares e restaurantes confirmados Especial Publicitário Aprenda a fazer receita fácil e deliciosa de bolo de aniversário Não sei se vou ou se fico… Parou leva multa? Motoristas encucados com sinalização duvidosa em rua de….