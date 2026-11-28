Carrossel, roda-gigante, espetáculos de Natal, oficinas de bolachas e ruas iluminadas estão entre as opções de passeio para as famílias neste fim de semana em Curitiba. A programação natalina ganha novas atrações neste sábado (28) e domingo (29), com destaque para as estreias no Passeio Público, no Bosque Alemão e em Santa Felicidade.

Quem pretende aproveitar os eventos, entretanto, deve ficar de olho na previsão do tempo. Apesar da expectativa de redução das chuvas no domingo, ainda há possibilidade de precipitação nos dois dias, inclusive durante a noite.

Confira as principais atrações gratuitas do Natal de Curitiba neste fim de semana, com locais e horários para programar o passeio.

Passeio Público: carrossel e espetáculo da família capivara

Um dos passeios mais tradicionais do Natal curitibano está de volta. O carrossel do Passeio Público começa a funcionar neste sábado (28), gratuitamente, para crianças de até 12 anos. Os pequenos de até dois anos precisam estar acompanhados por um adulto.

Outra atração é a Casa da Nona, onde as crianças poderão encontrar o Papai Noel e a Mamãe Noel. À noite, estreia o espetáculo Um Sonho de Natal, com uma nova aventura da família capivara, que neste ano ganha a companhia dos avós.

Quando: sábado e domingo.

Horários:

Carrossel: das 10h às 20h.

Mamãe Noel: das 14h às 17h.

Papai e Mamãe Noel: das 17h às 20h.

Espetáculo: às 19h30.

Onde: Passeio Público, no Centro.

Bosque Alemão: bolachas de Natal e histórias com bruxinhas

A criançada poderá colocar a mão na massa e decorar bolachas natalinas na Casa do Pão de Mel, instalada no Oratório de Bach. As oficinas duram uma hora e oferecem 40 vagas por sessão, preenchidas por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição.

Outra opção é visitar a Casa Encantada, conhecida como Casa da Bruxa, dentro do bosque, para acompanhar sessões de contação de histórias.

Quando: sábado e domingo.

Horários das oficinas de bolachas no Oratório: 14h, 15h30, 17h30 e 19h.

Horários da contação de histórias na Casa da Bruxa: 10h, 11h, 14h e 16h.

Onde: Bosque Alemão, no Vista Alegre. A oficina acontece na Rua Nicolo Paganini, s/n, e a contação de histórias, na Rua Schumann, 279.

Bosque do Papa: Natal das Etnias

Para quem gosta de conhecer diferentes tradições natalinas, o Bosque do Papa recebe uma programação com apresentações culturais, exposição de presépios e vestimentas típicas polonesas. Também haverá almoço típico a partir do meio-dia.

Quando: sábado e domingo.

Horário: das 12h às 17h.

Onde: Memorial da Imigração Polonesa, Rua Wellington de Oliveira Vianna, 40, Centro Cívico.

Praça Santos Andrade: dois espetáculos na mesma noite

Quem for à Praça Santos Andrade poderá assistir a dois espetáculos natalinos gratuitos na mesma noite, além de conhecer a Vila de Natal, a Casa do Papai Noel e as feiras de artesanato e gastronomia.

Às 20h, as escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) recebem o espetáculo Abrace o Mundo, que conta a história de um menino curioso para descobrir como o Papai Noel consegue entregar presentes às crianças do mundo inteiro em uma única noite.

Às 21h, do outro lado da praça, em frente ao Teatro Guaíra, acontece o musical A Inesquecível Fábrica de Emoções, que também conta com projeções na fachada do teatro.

Quando: sábado e domingo.

Horários: 20h e 21h.

Onde: Praça Santos Andrade, no Centro.

Rua XV de Novembro: roda-gigante e Casa do Natal

A tradicional roda-gigante voltou ao calçadão da Rua XV. Neste ano, antes de embarcar no brinquedo, os visitantes passam pela Casa do Natal, onde podem criar um cartão-postal personalizado e entregar uma mensagem ao Carteiro Natalino.

Vale aproveitar o fim de semana, pois a roda-gigante fará uma pausa a partir de segunda-feira (30), retornando somente no dia 5 de dezembro.

Quando: sábado e domingo.

Horário: das 16h às 22h.

Onde: Boca Maldita, próximo à Praça Osório, no Centro.

Largo da Ordem: manto de luzes no Centro Histórico

O Largo da Ordem já está iluminado para o Natal. Cordões luminosos descem da torre da Igreja da Ordem e se espalham pelo entorno das construções históricas, formando um cenário especial para passeios e fotografias.

Embora a decoração já possa ser apreciada, o espetáculo O Espírito do Natal começa somente na próxima quinta-feira (3).

Quando: sábado e domingo, com destaque para a visita após o anoitecer.

Onde: Largo da Ordem, Centro Histórico. Prefeitura de Curitiba

Natal da Família Madalosso estreia neste domingo

Santa Felicidade também entra no roteiro natalino neste domingo, com a estreia de Lumina – O Grande Espetáculo de Natal da Família Madalosso. A produção reúne teatro, música, artes circenses e a chegada do Papai Noel.

O espetáculo conta a história de uma estrela que decide deixar o céu para conhecer o universo do circo. Uma das novidades desta temporada será o balé aéreo, com apresentações especiais previstas para os dias 6 e 7 de dezembro.

Quando: domingo (29).

Horário: 19h.

Onde: Restaurante Família Madalosso, Avenida Manoel Ribas, 5.875, Santa Felicidade.

Natal de Bonecos no Memorial de Curitiba

Outra novidade deste domingo é o Natal de Bonecos, com apresentações teatrais conduzidas por artistas curitibanos. A programação é uma boa opção para as famílias que pretendem passear pelo Centro Histórico e pela tradicional Feira do Largo da Ordem.

Além disso, por acontecer em espaço coberto, a atração é uma alternativa para os dias chuvosos.

Quando: domingo (29).

Horários: 11h e 12h30.

Onde: Memorial de Curitiba, Rua Doutor Claudino dos Santos, 79, Centro Histórico. Prefeitura de Curitiba

Catedral de Luz: espetáculo de música e projeções

O interior da Catedral Basílica de Curitiba recebe um espetáculo que combina projeções luminosas, música instrumental e apresentações de coral. No entanto, as 38 sessões internas na catedral já estão cm ingresso esgotados.

Mas, para que o público que não conseguiu ingressos não fique sem aproveitar a magia do espetáculo, a fachada externa e histórica da Catedral está recebendo projeções decorativas.

Neste caso, não precisa ingresso. Todas as pessoas que passarem pela Praça Tiradentes, a partir das 19h, poderão acompanhar o looping das projeções na fachada, uma parte do que é apresentado internamente. As projeções ocorrerão todas as noites até dia 4 de dezembro.

Quando: Todas as noites, até 4 de dezembro.

Horários: A partir das 19h.

Onde: Catedral Basílica de Curitiba, Praça Tiradentes.

Vai chover durante as atrações de Natal em Curitiba?

Quem pretende aproveitar a programação natalina neste fim de semana deve levar guarda-chuva e roupas mais quentes, principalmente neste sábado. Segundo o Simepar, o tempo permanece instável na capital, com temperaturas abaixo dos 20°C.

A previsão por horário indica possibilidade de pancadas de chuva entre 19h e 20h deste sábado, justamente quando começam algumas das principais apresentações natalinas. Nesse período, os termômetros devem marcar cerca de 16°C.

No domingo, as temperaturas sobem e as chuvas tendem a ficar mais irregulares. Entretanto, ainda há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas no início da noite.

Em caso de chuva intensa ou descargas elétricas, espetáculos e brinquedos ao ar livre poderão sofrer alterações na programação. A recomendação é consultar os canais oficiais dos organizadores antes de sair de casa.

A programação completa está disponível no Guia Oficial do Natal de Curitiba.

Resumo da programação para o fim de semana

Atração Sábado (28) Domingo (29) Carrossel do Passeio Público 10h às 20h 10h às 20h Casa da Nona 14h às 20h 14h às 20h Histórias no Bosque Alemão 10h, 11h, 14h e 16h 10h, 11h, 14h e 16h Natal das Etnias 12h às 17h 12h às 17h Oficina de bolachas 14h, 15h30, 17h30 e 19h 14h, 15h30, 17h30 e 19h Roda-gigante da Rua XV 16h às 22h 16h às 22h Natal da Família Madalosso — 19h Espetáculo do Passeio Público 19h30 19h30 Catedral de Luz a partir das 19h a partir das 19h Espetáculo na UFPR 20h 20h Espetáculo no Teatro Guaíra 21h 21h Natal de Bonecos — 11h e 12h30 Luzes do Largo da Ordem Após o anoitecer Após o anoitecer