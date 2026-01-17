Não passou no vestibular da UFPR? Descubra outras formas de ser aluno na Federal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Milhares de candidatos aguardam ansiosos o resultado do Vestibular 2026 da UFPR, divulgado nesta sexta-feira (16/01). Mas o que muitos vestibulandos talvez desconheçam é que existem outras portas abertas para ingressar na universidade ainda este ano, sem precisar passar pelo tradicional processo seletivo. O PSS Enem, com inscrições disponíveis até 19 de janeiro, é uma dessas alternativas. E no mesmo dia começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), outro caminho possível para quem sonha com uma vaga na instituição.

O Processo Seletivo Simplificado Enem (PSS Enem) funciona como uma via alternativa de acesso, aproveitando vagas que não foram preenchidas pelo vestibular convencional. Para 2026, são 852 oportunidades distribuídas em 56 cursos, espalhados pelos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná.

O critério de seleção é objetivo: a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No momento da inscrição, o candidato precisa informar seu CPF, o curso desejado e o ano da prova do Enem que pretende utilizar para classificação, podendo escolher entre as edições de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025. Importante: mesmo que o estudante tenha participado de múltiplas edições do exame, deverá optar por apenas um dos resultados. A classificação seguirá ordem decrescente de notas, de acordo com as vagas disponíveis em cada curso.

As inscrições para o PSS Enem 2026 são totalmente gratuitas e podem ser realizadas até 19 de janeiro, diretamente no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

SiSU

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é uma plataforma eletrônica administrada pelo Ministério da Educação (MEC), onde instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil – incluindo a UFPR – disponibilizam vagas em seus cursos de graduação.

Para esta edição, a UFPR oferece 1.294 vagas via SiSU, distribuídas em 116 cursos nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. A seleção considerará a melhor nota dos candidatos no Enem entre os anos de 2023 e 2025.

As inscrições para o SiSU também são gratuitas e devem ser realizadas diretamente no portal do MEC.

