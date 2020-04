O prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) disse na manhã deste sábado (4), em sua página pessoal no Facebook, que os curitibanos não estão proibidos em exercitar-se ou caminhar nos parques e praças de Curitiba. No entanto, ele pediu que não ocorra aglomerações, mantendo a recomendação do distanciamento das pessoas mesmo ao ar livre.

Segundo o prefeito, o distanciamento social permanece mesmo durante as atividades físicas nos espaços públicos da cidade. “Não é proibido exercitar-se, caminhar ao sol, usufruir dos parques e praças, sem chacrinha, sem aglomeração, mantendo distância social, não tocando em nada e em ninguém”, comentou a autoridade.

Ainda na postagem, Greca reforçou orientações de proteção para a população. Ele sugeriu serviços da prefeitura como o teleconsulta para quem está com algum problema respiratório. “Se estiver gripado, ou com quadro de distúrbio respiratório fique em casa, e se isole. Se for de grupo de risco, também #FiqueEmCasa. Siga as instruções das nossas autoridades sanitárias. Na dúvida ligue 33509000 para uma teleconsulta. Na angústia ligue 3350-8500 para serviço de aconselhamento psicológico TelePaz”, comunicou o prefeito.

Parques fechados

Apesar de não haver proibição de caminhar ou fazer exercícios nos parques, alguns lugares seguem fechados. Um exemplo é o Parque Tanguá que tem está impedido de ter qualquer movimentação, inclusive de moradores que residem nas proximidades. No último dia 27, outros parques também foram bloqueados como o São Lourenço, Passeio Público, Bacacheri, Vilinha do Atuba, Parque Náutico, Lago Azul, Peladeiros e Tropeiros.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).