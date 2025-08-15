Mutirão tem cem vagas de emprego imediatas em gigante dos alimentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na próxima terça-feira (19), o Grupo Risotolândia, líder no setor de refeições coletivas no Brasil, fará um mutirão para contratar 100 profissionais com início imediato. O evento será às 14h, na sede da empresa, em Araucária.

As vagas são para o setor operacional da Unidade Central, onde são produzidas, diariamente, 550 mil refeições, das quais 430 mil destinadas a escolas públicas e privadas. Há oportunidades para efetivos e aprendizes. O grupo tem potencial para produzir 500 mil refeições por dia.

Entre os benefícios oferecidos estão gratificação quinzenal, bônus de efetivação, subsídio para compra de medicamentos, vale-alimentação, refeição no local, plano de saúde e odontológico, entre outros.

Para participar, é preciso levar documentos pessoais, como documento oficial com foto e carteira de trabalho. Também é possível se inscrever pelo site da empresa.

Serviço

Mutirão de contratações

Local: sede da Risotolândia, na rua Luís Franceschi, nº 657, em Araucária

Horário: às 14h

