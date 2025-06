Mulher sofre tortura por quase uma semana na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou uma denúncia criminal contra um homem de 39 anos, acusado de torturar sua companheira por seis dias consecutivos em Quatro Barras, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. O caso, que chocou a comunidade local, ocorreu entre 11 e 16 de maio de 2025, na residência do casal no bairro Graciosa.

A denúncia, recebida esta semana pela Vara Criminal de Quatro Barras, detalha uma série de atos brutais cometidos pelo acusado. Segundo o Ministério Público, o homem submeteu a vítima a “intenso sofrimento físico e mental” como forma de castigo, utilizando violência progressiva e ameaças constantes.

Os episódios de tortura incluíram agressões físicas reiteradas, como chutes e golpes, ferimentos diversos causados à vítima, ameaças frequentes, inclusive envolvendo o filho da mulher, privação do uso do celular e obrigação de realizar serviços domésticos.

O promotor responsável pelo caso destaca a gravidade da situação, afirmando que o acusado impôs uma “relação de subordinação e dominação” sobre a vítima. A denúncia ressalta o caráter contínuo e sistemático das agressões, que se estenderam por quase uma semana.

Em um dos momentos mais perturbadores, o agressor teria tentado contatar o filho da vítima para que ela pudesse se despedir, elevando o nível de terror psicológico imposto à mulher.

Atualmente, o acusado encontra-se detido na Cadeia Pública de Curitiba, aguardando os desdobramentos do processo judicial. O caso levanta questões sérias sobre violência doméstica e a necessidade de proteção às vítimas na região de Curitiba e arredores.