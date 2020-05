A prefeitura de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, transformou o antigo Pronto Atendimento NIS 3 em um Centro Especial de Combate ao Coronavírus de Araucária. O espaço dedicado ao cuidado dos infectados receberá o nome de Sandra Maria Aparecida Ribeiro, fiscal do supermercado Condor que morreu vítima de um tiro no início desta semana após um cliente se recusar a usar máscara de proteção no estabelecimento.

Segundo o jornal O Popular, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) assinou no final da tarde desta quinta-feira, 30 de abril, o decreto municipal nº 34.476/2020. O novo espaço foi reformado emergencialmente e nele só serão atendidos casos suspeitos de covid-19.

De acordo com Hissam, a homenagem é merecida. “A insistência dela para que a pessoa utilizasse a máscara à transforma numa trabalhadora da linha de frente do combate ao coronavírus. É uma pequena homenagem da nossa cidade, dos nossos moradores à essa guerreira”, enfatizou ao diário.

