Uma discussão entre um cliente e um segurança de um supermercado de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, por causa de uma máscara de proteção contra o coronavírus (covid-19) terminou em morte na tarde desta terça-feira (28).

Segundo informações do local, o segurança atirou após os dois homens entrarem em luta corporal, na porta de acesso do estabelecimento. O cliente ficou ferido e uma funcionária do hipermercado, que também foi atingida por disparos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A ocorrência foi registrada por volta das 15h30.

Uma ambulância do Siate foi acionada para socorrer as vítimas. O homem foi atendido dentro da ambulância e precisou ser levado pelo helicóptero da Polícia Militar para o hospital. A funcionária já estava em óbito quando os socorristas chegaram. Ainda não há informação sobre as condições de saúde do segurança envolvido na situação. A reportagem aguarda um posicionamento do hipermercado.

