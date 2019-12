Uma mulher de 24 anos morreu após o carro que dirigia partir ao meio ao bater em um poste na manhã deste sábado (30), na Rua Benjamin Claudino Barbosa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Outros dois ocupantes do carro, uma mulher de 29 anos e um jovem de 20 também ficaram feridos.

+ Leia mais: Coronel dos Bombeiros será indenizado pelo governo após ser inocentado por mortes no Boqueirão

Imagens de câmeras de segurança da região mostram o veículo Peugeot branco vindo em alta velocidade pela rua. Momentos depois, a motorista do carro perde o controle da direção e acerta um poste, o que faz com que o veículo fique dividido ao meio.

Feridos

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi levada com ferimentos graves para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Já o rapaz foi encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital Cajuru, também na capital.