Mulher morre em acidente com caminhão na BR-116, RMC

Na tarde desta terça-feira (20), uma mulher de 28 anos morreu em um acidente na BR-116, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A motocicleta da vítima colidiu com a lateral de um caminhão ao tentar trocar de faixa nas proximidades do Acesso Norte, no quilômetro 17 da pista sentido crescente.

Para o atendimento da ocorrência, ambas as faixas da rodovia foram temporariamente interditadas. Com o óbito confirmado no local, o tráfego foi gradualmente liberado com o apoio de agentes de trânsito, gerando congestionamento na região do Atuba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão foi localizado e deverá prestar depoimento sobre o caso. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Curitiba.