Mulher é presa com cerca de R$ 300 mil em maconha na CIC

Uma mulher foi presa na noite de domingo (21) na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) com 10,2 quilos de maconha e sete balanças de precisão. A prisão foi realizada pela equipe ROTAM do 23º Batalhão da Polícia Militar do Paraná após abordagem na região, quando a suspeita tentou esconder uma embalagem com drogas ao perceber a presença dos policiais.

Durante a abordagem, a mulher informou aos policiais que havia mais drogas escondidas em outro local. A equipe realizou buscas e encontrou uma quantidade maior de maconha, além de materiais relacionados ao tráfico de drogas.

De acordo com estimativas, a quantidade de drogas poderia render mais de 10 mil porções individuais para venda. No total, a carga apreendida é de aproximadamente R$ 300 mil.

Além dos 10,2 quilos de maconha, foram apreendidos sete balanças de precisão e dois cadernos com anotações sobre o tráfico. A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes junto com o material apreendido.