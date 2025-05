Mulher dá à luz dentro de carro na BR-277, em Curitiba

Na noite deste sábado (03), a equipe médica da concessionária EPR Litoral Pioneiro prestou atendimento a uma mulher que havia acabado de dar à luz dentro de um carro, no quilômetro 82 da BR-227, em Curitiba. A família estava a caminho do hospital.

De acordo com informações da administradora do trecho, pouco depois das 20h30, a equipe de inspeção identificou um veículo parado no acostamento, inicialmente sob a suspeita de uma pane mecânica. No entanto, ao iniciar o atendimento da ocorrência, a equipe foi informada que a parada ocorreu devido ao nascimento do menino Nicolas.

Bebê nasce dentro de carro na BR-277 e mãe tem apoio de equipes de atendimento da EPR Litoral Pioneiro



A mãe, Débora Cristina da Silva Freitas, recebeu os primeiros cuidados da equipe de resgate da concessionária, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela e o bebê foram levados à maternidade Mater Dei, no Centro de Curitiba, e passam bem.

Também estavam no automóvel o pai do recém-nascido, Marcelo Viana Tavares; a irmã de Débora, Kauna; e o cunhado Rafael Nunes, que conduzia o veículo.