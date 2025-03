Mulher cai em trilha na Grande Curitiba e é resgatada de helicóptero; Vídeo

Uma mulher de 28 anos precisou da ajuda de Bombeiros e dos agentes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), no começo da tarde de domingo (02), no no Morro do Canal, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo os militares, a mulher caiu em uma trilha e machucou o tornozelo. O helicóptero Falcão 04 decolou do hangar do Aeroporto do Bacacheri para realizar o resgate.

Em vídeos divulgados pelo BPMOA, nota-se que a vítima foi atendida inicialmente por bombeiros e depois sobrevoou para uma área de segurança em que foi novamente acolhida. A mulher foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

Como funciona o trabalho do BPMOA?

A Tribuna do Paraná acompanhou o trabalho do BPMOA, em 2020. Conheceu os bastidores das aeronaves, bateu um bom papo com os militares e percebeu que para fazer parte da equipe é preciso ser um ótimo profissional. Eles são policiais, e a prioridade é salvar vidas.

Algo bacana é sobre essa aeronave que resgatou a mulher do Morro do Canal. O Falcão 4, é de fabricação francesa e desde 2011 integra a frota. É um modelo Airbus EC 130B4, com a maior cabine de sua classe e com velocidade que chega a 300 km/h.

Em ações de resgate médico, o Falcão 4 decola com piloto, copiloto, um coordenador de operação aérea, um médico e um enfermeiro. Dois bancos foram substituídos por uma maca e um kit aeromédico, que inclui malas de atendimento a trauma, cardioversor, cilindros e máscaras de oxigênio. Monitores também podem ser acoplados próximo à cabine. O peso total da aeronave pode chegar a 1,5 tonelada, incluindo todos os equipamentos.

