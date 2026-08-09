Mudança de linhas para a Praça Rui Barbosa cria 42 novas opções de integração em Curitiba

A desativação temporária da estação-tubo Eufrásio Correia vai mudar o trajeto de linhas de ônibus no Centro de Curitiba e criar 42 novas possibilidades de integração na Praça Rui Barbosa. Com a alteração, passageiros poderão fazer novas conexões entre expressos e linhas convencionais sem pagar outra tarifa, desde que utilizem o cartão-transporte da Urbs.

As linhas que atendiam a Eufrásio Correia estão sendo direcionadas para estações da Praça Rui Barbosa por causa das obras do Ligeirão Leste/Oeste. A mudança amplia as opções de deslocamento porque a praça concentra 39 linhas convencionais, além dos expressos que passam pelo local.

Uma das novidades é a possibilidade de conexão entre diferentes eixos da cidade. Na Eufrásio Correia, as integrações entre expressos eram limitadas a determinados sentidos. Na Rui Barbosa, passageiros poderão, por exemplo, fazer a ligação entre os sentidos Santa Cândida e Campo Comprido ou entre Pinheirinho e Centenário.

A integração temporal permite que a troca seja feita mesmo quando as linhas não utilizam a mesma estação. Entre expressos e linhas convencionais, o passageiro tem até uma hora para completar a conexão. Nas transferências entre estações-tubo, o intervalo permitido é de 15 minutos.

Também foi criada a linha especial X48-Eufrásio/Rui Barbosa, que fará a ligação entre as duas regiões enquanto durarem as obras. O ponto na Praça Rui Barbosa fica em frente à Casa China, no mesmo local utilizado pela linha Novena.

Há uma exceção entre os ônibus afetados pela mudança. O 250-Ligeirão Norte/Sul, no sentido Santa Cândida, não passará pela Rui Barbosa inicialmente. Depois da estação Oswaldo Cruz, o ônibus seguirá para a estação Central. Quem estiver nessa linha e precisar utilizar as novas integrações deverá desembarcar na Oswaldo Cruz e seguir pela linha 203-Santa Cândida/Capão Raso até a praça.

A estação-tubo Alferes Poli, no sentido Capão Raso, também permanecerá desativada durante o período de obras. Fiscais da Urbs estão nos pontos afetados para orientar os usuários, enquanto a operação será acompanhada pelo Centro de Controle Operacional.