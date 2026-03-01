Mudança de endereço? Bar Jataí encerra atividades na Prudente de Moraes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bar Jataí encerra as atividades neste domingo (1º/3). O anúncio foi feito na segunda-feira (23/2), por meio das redes sociais do estabelecimento. A publicação, no entanto, sinaliza que a decisão representa uma pausa e não um fechamento definitivo.

“Pra gente não é só sobre fechar o boteco, muito pelo contrário… É sobre virar a chave e buscar novos ares (e quem sabe novos endereços)… Vamos brindar ao que foi incrível, ao que ainda é, e ao que vem por aí”, diz o comunicado. Até o momento, não houve divulgação de um novo endereço ou previsão de reabertura.

Com dois anos completados em fevereiro, o Jataí conquistou espaço entre os curitibanos ao apostar no clima de boteco brasileiro, com ambiente descontraído, cardápio informal e carta de bebidas que dialogava com a proposta da casa.

O imóvel que abrigava o Jataí passará a integrar a expansão do Canto Bar de Parrilla, empreendimento inaugurado em 2024. A ampliação deve resultar em um novo ambiente, com abertura prevista ainda para março.

Os empresários à frente do Canto também comandam outras operações gastronômicas conhecidas na capital, como Confraria da Brasa, Seu Saldanha, Seu Prudente, Souq Curitiba, Wine Not e Cantuca Brasero & Bar.