Movimento nas feiras de pescados é intenso nessa sexta-feira Santa

Quem deixou para comprar os pescados mais frescos, em cima da hora, ainda tem opções em Curitiba nesta Sexta-feira Santa (18). Tem diversos pontos extra na capital paranaense com a oferta de peixes e frutos do mar.



Um deles é na Praça Osório, no centro da capital paranaense, onde está a feirante Maria Francisca Gonçalves Dias, que atua na área desde 2004. O movimento está tranquilo, mas com boa expectativa de vendas.



“É nossa primeira vez na Osório (praça), o movimento está calmo. Mas, estou bem esperançosa. Com expectativa de vender mais ou menos 1 tonelada (durante todo o feriado). É o que a gente vendeu no ano passado. Acredito que seja mais ou menos isso”, afirma a feirante.

O carro-chefe de vendas é a tilápia, mas também há bastante procura pelo camarão. Outro líder de vendas é o salmão que inclusive, tem dica de preparo de quem trabalha no ramo há mais de 20 anos.

“A gente tem salmãozinho para preparar um prato bem bonito, no forno, com caminhos de tomate, batata ou uma caldinha de maracujá. Um camarão na abóbora, que fica muito top, temos aqui também, o mexilhão pra fazer aquele vinagrete”, sugere dona Maria.

Em outro ponto da cidade, no bairro Pilarzinho, também tem a feira livre com venda de pescados. “Vou fazer peixinho à milanesa, com purê. Vim hoje para pegar todos os ingredientes frescos. Só achei que está tudo muito caro. Mas, é um prato tradicional da família”, conta Tais Pessin, cliente que estava na feira pela manhã.

>>> Confira onde estão os pontos extra de venda de pescado, em Curitiba, até sábado (19).

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná