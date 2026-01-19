Móveis de supermercado vendido vão a leilão em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Equipamentos de lojas de supermercados adquiridos pela rede Festval em Curitiba serão leiloados no próximo dia 30 de janeiro, às 10h, em um certame totalmente online. A iniciativa reúne centenas de itens com valores bem abaixo dos praticados no mercado, criando oportunidades para empreendedores e empresas que buscam economizar na aquisição de equipamentos.

O leilão é organizado pela Topo Leilões inclui desde fritadeiras elétricas, com lances iniciais a partir de R$ 300, e fogões industriais, com valores a partir de R$ 1.000, até luminárias, mobiliário, equipamentos de checkout e itens de apoio operacional. Segundo a organização, alguns lotes chegam a apresentar descontos de até 80% em relação aos preços médios do varejo.

A diversidade de bens atrai pequenos e médios empresários, investidores e comerciantes que estão implantando ou modernizando seus negócios, principalmente nos setores alimentício e de serviços. Ao mesmo tempo, o leilão reforça uma tendência crescente no mercado corporativo: o uso do leilão privado como ferramenta estratégica para a venda de ativos desativados ou ociosos.

A condução do certame ficará sob responsabilidade da leiloeira Fernanda Toporoski. Para ela, o modelo beneficia os dois lados da operação. “Para quem compra, é uma forma inteligente de adquirir equipamentos funcionais com economia significativa. Para empresas de médio e grande porte, o leilão privado se consolida como uma solução eficiente, transparente e estruturada para a gestão e renovação de ativos”, afirma.

Os interessados poderão realizar visita presencial aos bens no dia 29 de janeiro, das 9h às 12h, mediante agendamento prévio pelo WhatsApp (41) 3599-0110, o que permite avaliar o estado de conservação dos equipamentos antes da disputa online.

O pagamento dos lotes arrematados deverá ser realizado em até um dia útil, conforme previsto em edital. Informações completas sobre condições de participação, retirada dos bens e a lista detalhada de lotes estão disponíveis no site da Topo Leilões (https://topoleiloes.com.br/), onde o leilão também poderá ser acompanhado em tempo real.