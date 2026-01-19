Anvisa proíbe folha de ouro e glitter de marca para alimentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tá procurando aqueles brilhos e decorações douradas para deixar seu prato mais bonito no Instagram? A Anvisa acaba de determinar o recolhimento de produtos para decoração de alimentos que contêm substâncias não autorizadas como glitter e plástico.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (19/01) e afeta diretamente dois produtos específicos da marca Morello: a Folha de Ouro para decoração com polímeros plásticos (todas as cores) e o Pó/Brilho (Glitter) para decoração com polímeros plásticos (também em todas as cores).

Esses produtos não são apenas para recolhimento – a Anvisa foi além e determinou a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo de todos eles. E não é para menos, né? Estamos falando de substâncias não autorizadas para consumo que estão sendo usadas em alimentos!

A fabricante desses produtos é a 3JG Indústria e Comércio de Artigos para Confeitagem Ltda. Morello, e se você está pensando em verificar se tem algum desses itens em casa, saiba que eles são vendidos em várias plataformas online como Shopee, Mercado Livre, Amazon e até no Instagram.

A agência também mandou apreender todos os produtos vendidos pela empresa Nykax Produtos Naturais (Maiko Nikolas dos Santos Produtos Naturais). O motivo? Origem desconhecida de TODOS os alimentos da empresa. Isso mesmo, todos!

Essa última decisão veio depois que a Vigilância Sanitária de Curitiba tentou fazer uma inspeção no local em dezembro passado e simplesmente não encontrou a empresa no endereço informado.