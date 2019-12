O motorista que derrubou um poste ao bater um Porsche Boxter S vermelho na madrugada de domingo (22),no Mossunguê, em Curitiba, estava embriagado. A afirmação veio após o resultado do prontuário médico que constatou que o rapaz que conduzia o esportivo havia consumido bebida alcoólica no dia do acidente. O condutor já tinha respondido pelo mesmo crime e também por dirigir com a carteira de habilitação suspensa. Um inquérito sobre o acidente já foi instaurado e a polícia tem 30 dias para apresentar uma conclusão.

A Polícia Civil analisa imagens que possam apontar que era o mesmo motorista que apareceu em vídeos nas redes sociais praticando zerinho e cavalos-de-pau. Isto indicaria que a batida no poste na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza foi um risco assumido pelo condutor do Porsche. Outro acidente envolvendo um carro adaptado terminou com um poste no chão e muito transtorno.

Sendo assim, estaria infringindo o Artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, no que se refere a fazer manobra de exibição de perícia. “As imagens já foram incorporadas ao inquérito. Pedimos que a criminalística analise as imagens, para indicar os possíveis delitos cometidos pelo motorista. Se as manobras de exibição de perícia feitas por ele foram no mesmo dia, ou se eram de outra época.”, explicou no começo da semana o Delegado Leonardo Bueno Carneiro.

O acidente

O Porsche bateu em um poste da Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nas proximidades de um shopping da região do Mossunguê. Em imagens de uma câmera de segurança, o acidente ocorre às 00h56 do dia 22. É possível ver o carro vermelho vindo e deixando um rastro de faísca e poeira pelo asfalto. Instantes depois vem um clarão e a região fica sem luz. No dia do acidente, testemunhas contaram que o motorista teria perdido o controle e rodado na pista. O veículo Porsche parou em cima de uma calçada completamente destruído.